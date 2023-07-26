Стильно и сухо: Как выбрать идеальный дождевик, который не испортит модный лук

Найти дождевик или ветровку на свой вкус сегодня несложно — вариантов водонепроницаемых накидок в онлайн- и офлайн-магазинах много. Что лучше выбрать — анорак или плащ — и с чем их носить, рассказывает gazetametro.ru.

Дождевик — универсальная одежда и отлично сочетается как с деловым костюмом, так и с романтичным платьем. Это может быть анорак, куртка, бомбер или плащ. Цвета варьируются от неброских базовых до сочных с яркими принтами. А можно выбрать полупрозрачный дождевик, через который будет видно модный образ целиком.

При покупке надо учитывать и практичную сторону. Первое — материал. Обычно это нейлон, который защищает не только от влаги, но и от ветра, и в то же время лёгкий и дышащий. Второе — у накидки должен быть максимально объёмный капюшон на кулиске, такой точно не повредит причёску. Лучше, если у дождевика будут регулируемые элементы, которые помогут эффективнее защититься от непогоды.

Важно, чтобы накидка была компактной. Летние дождевики обычно тонкие и часто умещаются в сумку или даже в карман. А если вы хотите оставить дождевик ещё на сезон, то лучше брать со съёмной подкладкой, она не даст замёрзнуть в холодное время.