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23 июля, 13:55

Стилист назвала самые модные вещи лета-2023

Стилист Фаттахова: Шёлковые платья и брюки палаццо — актуальные вещи этого лета

Стилист, дизайнер и создатель круизного бренда одежды Cruise de Luxe Лилия Фаттахова назвала самые модные вещи летнего гардероба 2023 года. В её списке оказались в том числе и льняные брюки палаццо. Слова эксперта приводит "Газета.ru".

"Если же вы предпочитаете брюки, то выбирайте широкие джинсы с низкой или средней посадкой, карго, базовые мом с высокой посадкой, льняные брюки палаццо и шёлковые, из хорошей натуральной костюмной ткани", — сказала она.

Также этим летом актуальны лёгкие трикотажные платья миди-длины, шёлковые платья и воздушные сарафаны из мягкого хлопка. Образы следует дополнять ремнями, брошами, шёлковыми платками, бусами и кольцами. Что касается солнцезащитных очков, то лучше предпочтение отдавать классической оправе бежевого или белого цвета. А ещё Фаттахова советует этим летом носить минималистичные сандалии, низкие кеды, сатиновые балетки в стиле Miu Miu, босоножки и мюли с открытым мысом и туфли модели "Мэри-Джейн".

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Ранее стилист Анна Тарасова объяснила мужчинам, нужно ли подбирать носки по цвету одежды. Она подчеркнула, что этот аксессуар позволяет выделиться в толпе. И сегодня особым шиком считается подбор носков не по цвету, а по узору.

Обложка ©

Freepik / lookstudio

Светлана Оперук
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