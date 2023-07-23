Стилист назвала самые модные вещи лета-2023

Стилист, дизайнер и создатель круизного бренда одежды Cruise de Luxe Лилия Фаттахова назвала самые модные вещи летнего гардероба 2023 года. В её списке оказались в том числе и льняные брюки палаццо. Слова эксперта приводит "Газета.ru".

"Если же вы предпочитаете брюки, то выбирайте широкие джинсы с низкой или средней посадкой, карго, базовые мом с высокой посадкой, льняные брюки палаццо и шёлковые, из хорошей натуральной костюмной ткани", — сказала она.

Также этим летом актуальны лёгкие трикотажные платья миди-длины, шёлковые платья и воздушные сарафаны из мягкого хлопка. Образы следует дополнять ремнями, брошами, шёлковыми платками, бусами и кольцами. Что касается солнцезащитных очков, то лучше предпочтение отдавать классической оправе бежевого или белого цвета. А ещё Фаттахова советует этим летом носить минималистичные сандалии, низкие кеды, сатиновые балетки в стиле Miu Miu, босоножки и мюли с открытым мысом и туфли модели "Мэри-Джейн".