Мужчинам пояснили, нужно ли подбирать носки по цвету одежды

Мужские носки — больше не унылый аксессуар, а то, что позволяет выделиться в толпе и найти свою фишку. Раньше главным правилом их ношения был принцип сочетания цветов, однако сейчас, исходя из последних модных показов, это ушло на второй план. Как носить носки, чтобы оставаться в тренде, объяснила стилист Анна Тарасова.

"Сегодня звёзды стритстайла и подиумные коллекции сезона SS’24 (весна-лето-2024. — Прим. Лайфа) диктуют совершенно иные правила, демонстрируя своим примером, что лучшее сочетание — это его отсутствие. Носки вовсе не должны как-либо комбинироваться с другими предметами одежды, или же это должно быть совершенно неявным", — отметила она в беседе с gazetametro.ru.

Стилист добавила, что "особый шик" 2023 года — когда носки подбираются не по цвету, а по узору, в частности к принту рубашки, цвету шнурков или деталям в обуви.