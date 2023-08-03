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3 августа, 05:00

10 случаев, когда люди сильно жалели, что поверили рекламе в Интернете и всё-таки заказали барахло

Собрали 10 смешных примеров покупок в онлайн-магазинах, после которых вы больше никогда в жизни не отправитесь на цифровой шопинг. Или нет?

"Нет, спасибо, я не хочу делать гравировку на моём айпаде", — miinyuu.

Фото © Reddit / miinyuu

Фото © Reddit / miinyuu

"Выяснилось, я не очень хорош в онлайн-шопинге", — garbagecannot8.

Фото © Reddit / garbagecannot8

Фото © Reddit / garbagecannot8

"Моя жена только что получила этот огромный баннер для работы. Идеально!" heymanitsdan.

Надпись: "Изображение не найдено". Фото © Reddit / heymanitsdan

Надпись: "Изображение не найдено". Фото © Reddit / heymanitsdan

"Друг заказал игрушку малыша Йоды, и вот что ему пришло", — Tewakjr.

Фото © Reddit / Tewakjr

Фото © Reddit / Tewakjr

"Заказал лампу в Интернете. Мне нужно внимательнее читать описания товаров..." bolthead88.

Фото © Reddit / bolthead88

Фото © Reddit / bolthead88

"Спасибо, хозяин", — realseboss.

Фото © Reddit / realseboss

Фото © Reddit / realseboss

"Я думала, "личное сообщение" было для доставщика, а не для моих наушников... "Оставьте на заднем дворе, если меня не будет дома", — raisedincali.

Фото © Reddit / raisedincali

Фото © Reddit / raisedincali

"Опробовал этот ваш онлайн-шопинг, мне не подошло", — no-u-m8.

Фото © Reddit / no-u-m8

Фото © Reddit / no-u-m8

"Ну, почти..." пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Всегда обращайте внимание на размер вещей, которые вы заказываете в Интернете", — calebwerm.

Фото © Reddit / calebwerm

Фото © Reddit / calebwerm

Заплачете от смеха! Фотографии 9 пёселей и 1 кота, которых "испортили" неумелые грумеры

Заплачете от смеха! Фотографии 9 пёселей и 1 кота, которых "испортили" неумелые грумеры

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Reddit / Reddit, arbagecannot8

Сергей Трофимов
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