10 случаев, когда люди сильно жалели, что поверили рекламе в Интернете и всё-таки заказали барахло
Собрали 10 смешных примеров покупок в онлайн-магазинах, после которых вы больше никогда в жизни не отправитесь на цифровой шопинг. Или нет?
"Нет, спасибо, я не хочу делать гравировку на моём айпаде", — miinyuu.
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"Выяснилось, я не очень хорош в онлайн-шопинге", — garbagecannot8.
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"Моя жена только что получила этот огромный баннер для работы. Идеально!" — heymanitsdan.
Надпись: "Изображение не найдено". Фото © Reddit / heymanitsdan
"Друг заказал игрушку малыша Йоды, и вот что ему пришло", — Tewakjr.
Фото © Reddit / Tewakjr
"Заказал лампу в Интернете. Мне нужно внимательнее читать описания товаров..." — bolthead88.
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"Спасибо, хозяин", — realseboss.
Фото © Reddit / realseboss
"Я думала, "личное сообщение" было для доставщика, а не для моих наушников... "Оставьте на заднем дворе, если меня не будет дома", — raisedincali.
Фото © Reddit / raisedincali
"Опробовал этот ваш онлайн-шопинг, мне не подошло", — no-u-m8.
Фото © Reddit / no-u-m8
"Ну, почти..." — пользователь Reddit.
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"Всегда обращайте внимание на размер вещей, которые вы заказываете в Интернете", — calebwerm.
Фото © Reddit / calebwerm
Reddit / Reddit, arbagecannot8