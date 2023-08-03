10 случаев, когда люди сильно жалели, что поверили рекламе в Интернете и всё-таки заказали барахло

"Нет, спасибо, я не хочу делать гравировку на моём айпаде", — miinyuu.

Фото © Reddit / miinyuu

"Выяснилось, я не очень хорош в онлайн-шопинге", — garbagecannot8.

Фото © Reddit / garbagecannot8

"Моя жена только что получила этот огромный баннер для работы. Идеально!" — heymanitsdan.

Надпись: "Изображение не найдено". Фото © Reddit / heymanitsdan

"Друг заказал игрушку малыша Йоды, и вот что ему пришло", — Tewakjr.

Фото © Reddit / Tewakjr

"Заказал лампу в Интернете. Мне нужно внимательнее читать описания товаров..." — bolthead88.

Фото © Reddit / bolthead88

Фото © Reddit / realseboss

"Я думала, "личное сообщение" было для доставщика, а не для моих наушников... "Оставьте на заднем дворе, если меня не будет дома", — raisedincali.

Фото © Reddit / raisedincali

"Опробовал этот ваш онлайн-шопинг, мне не подошло", — no-u-m8.

Фото © Reddit / no-u-m8

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Всегда обращайте внимание на размер вещей, которые вы заказываете в Интернете", — calebwerm.