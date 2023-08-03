Галь Гадот сообщила, что вернётся к роли Чудо-женщины в новой киновселенной DC

Израильская актриса Галь Гадот вновь исполнит роль Чудо-женщины в новой киновселенной DC режиссёров Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Об этом она рассказала в интервью ComicBook.

"Я обожаю роль Чудо-женщины. Она мне близка и дорога. Учитывая, что мне говорили Джеймс Ганн и Питер Сафран, мы сделаем "Чудо-женщину – 3" вместе", — заявила актриса.

Напомним, в декабре 2022 года было объявлено, что режиссёр двух предыдущих фильмов Пэтти Дженкинс не будет снимать триквел, поскольку он не сошёлся во взглядах с новыми генеральными директорами DC Studios — Ганном и Сафраном.