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2 августа, 22:14

Галь Гадот сообщила, что вернётся к роли Чудо-женщины в новой киновселенной DC

Израильская актриса Галь Гадот вновь исполнит роль Чудо-женщины в новой киновселенной DC режиссёров Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Об этом она рассказала в интервью ComicBook.

"Я обожаю роль Чудо-женщины. Она мне близка и дорога. Учитывая, что мне говорили Джеймс Ганн и Питер Сафран, мы сделаем "Чудо-женщину – 3" вместе", — заявила актриса.

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Напомним, в декабре 2022 года было объявлено, что режиссёр двух предыдущих фильмов Пэтти Дженкинс не будет снимать триквел, поскольку он не сошёлся во взглядах с новыми генеральными директорами DC Studios — Ганном и Сафраном.

Ранее вышел новый трейлер продолжения фильма "Дюна" с Кристофером Уокеном и Тимоти Шаламе, в котором рассказывается о становлении Пола Атрейдеса среди местных жителей планеты Арракис.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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