Стало известно, кто сыграет Супермена в новом фильме

Режиссёр Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран выбрали 29-летнего актёра Дэвида Коренсвета на роль Супермена в новых фильмах DC, его возлюбленную сыграет 32-летняя Рэйчел Броснахэн. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахэн. Обложка © Emma McIntyre / Getty Images / Cindy Ord / Getty Images

Главного злодея нового фильма Лекса Лютора, по всей видимости, сыграет Николас Холт, который также боролся за роль Супермена.

Коренсвет известен по мини-сериалу "Голливуд", а Броснахэн ранее играла в сериале "Удивительная миссис Мейзел". Ближайшим фильмом DC с ними станет "Супермен: Наследие", который расскажет о молодости Кларка Кента и его становлении в качестве супергероя. Премьера запланирована на 11 июля 2025 года.

Напомним, что прежде Супермена в фильмах DC играл Генри Кавилл. На прошлой неделе он трогательно попрощался с коллегами по сериалу "Ведьмак", где также исполнил главную роль.