Netflix нарвался на гнев зрителей из-за показа "Титаника" после трагедии с батискафом
Зрители осудили Netflix за размещение фильма "Титаник" после ЧП с батискафом
На американский стриминговый сервис Netflix обрушилась критика из-за возвращения в каталог фильма Джеймса Кэмерона "Титаник" (1997), пишет The Hollywood Reporter. С 1 июля драма будет снова доступна к просмотру для пользователей из США и Канады.
На фоне недавней трагедии с батискафом "Титан" пользователи сочли такое решение некорректным и раскритиковали выход фильма на стриминговом сервисе. Пользователи также заметили, что, несмотря на недавние события, Netflix выпустил трейлер документального фильма о фридайвинге "Самый глубокий вдох".
"Netflix переступает границы приличия в этот раз, люди погибли в результате трагической аварии на месте "Титаника", и теперь извлекать выгоду из момента, чтобы собрать зрителей, — некорректно", — пишет один из пользователей.
Издание встало на сторону сервиса, пояснив, что лицензионные соглашения на показ кинокартин заключаются задолго до даты выхода в эфир.
Напомним, что весь экипаж батискафа погиб 18 июня 2023 года во время погружения к обломкам "Титаника". Об исчезновении "Титана" американской компании OceanGate стало известно 19 июня. На борту находилось пять пассажиров, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. На поиски выдвинулось несколько судов, однако они не успели: 22 июня Береговая охрана США объявила, что, предположительно, у экипажа закончился кислород, а OceanGate заявила, что считает его погибшим. Как оказалось, ещё пять лет назад бывший сотрудник организации судился с ней, заявлял о низкой надёжности "Титана".
"Титаник", режиссер-сценарист Джеймс Кэмерон / Kinopoisk.ru, Getty Images / Ocean Gate / Handout / Anadolu Agency