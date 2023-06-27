Netflix нарвался на гнев зрителей из-за показа "Титаника" после трагедии с батискафом

На американский стриминговый сервис Netflix обрушилась критика из-за возвращения в каталог фильма Джеймса Кэмерона "Титаник" (1997), пишет The Hollywood Reporter. С 1 июля драма будет снова доступна к просмотру для пользователей из США и Канады.

На фоне недавней трагедии с батискафом "Титан" пользователи сочли такое решение некорректным и раскритиковали выход фильма на стриминговом сервисе. Пользователи также заметили, что, несмотря на недавние события, Netflix выпустил трейлер документального фильма о фридайвинге "Самый глубокий вдох".

"Netflix переступает границы приличия в этот раз, люди погибли в результате трагической аварии на месте "Титаника", и теперь извлекать выгоду из момента, чтобы собрать зрителей, — некорректно", — пишет один из пользователей.