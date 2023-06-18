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18 июня, 13:54

"Я буду очень скучать": Генри Кавилл трогательно попрощался с "Ведьмаком"

Актёр Генри Кавилл попрощался с сериалом "Ведьмак"

<p>Генри Кавилл в роли Ведьмака. Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3484261/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

Генри Кавилл в роли Ведьмака. Обложка © Kinopoisk.ru

Британский актёр Генри Кавилл попрощался со съёмочной группой и шоураннерами сериала "Ведьмак", признавшись, что будет скучать по коллегам. В ходе открытой презентации Netflix, которая опубликована на ютуб-канале сервиса, артист также рассказал о работе над последним сезоном проекта.

"Я хочу рассказать о том, каково было работать над последним сезоном. На самом деле хочу сказать о коллегах. Работать с вами было честью. Вы привносите множество деталей в персонажей. Вы вложили труд и заботу в сериал. Я буду очень скучать", — сказал он.

Следующая игра про Ведьмака получила официальное название

Следующая игра про Ведьмака получила официальное название

Напомним, ранее стало известно, что Кавилла не будет в четвёртом сезоне сериала. Его заменит Лиам Хемсворт. Сообщалось, что актёра могли лишить роли из-за токсичного отношения к женщинам. Также Кавилл мог покинуть "Ведьмака" из-за несоответствия сериала книгам писателя Анджея Сапковского. Тем временем сериал продлили на пятый сезон. Когда именно начнутся его съёмки, неизвестно. А недавно Netflix показал полноценный трейлер третьего сезона "Ведьмака" с Кавиллом.

Светлана Оперук
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