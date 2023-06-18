"Я буду очень скучать": Генри Кавилл трогательно попрощался с "Ведьмаком"

Британский актёр Генри Кавилл попрощался со съёмочной группой и шоураннерами сериала "Ведьмак", признавшись, что будет скучать по коллегам. В ходе открытой презентации Netflix, которая опубликована на ютуб-канале сервиса, артист также рассказал о работе над последним сезоном проекта.

"Я хочу рассказать о том, каково было работать над последним сезоном. На самом деле хочу сказать о коллегах. Работать с вами было честью. Вы привносите множество деталей в персонажей. Вы вложили труд и заботу в сериал. Я буду очень скучать", — сказал он.