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28 июня, 00:07

Hulu показал полноценный трейлер восьмого сезона "Футурамы"

Стриминг-сервис Hulu официально презентовал полноценный трейлер восьмого сезона культового мультсериала "Футурама". Видео опубликовано на ютуб-канале компании.

В сезоне, который поклонники ждали десять лет, будет десять серий. Они будут выходить раз в неделю с 24 июля. Над новым сезоном трудятся создатели шоу — Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Грейнинг. Свои прежние роли исполнили практически все актёры озвучки, включая Билли Уэста, Кэти Сагал, Фила Ламарра, Мориса Ламарша и Джона Ди Маджио.

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Сериал стартовал на телеканале Fox ещё в 1999 году. В первые годы шоу собрало огромную аудиторию фанатов, но к концу 2013 года его рейтинги значительно упали. Тогда же и прошёл показ последней серии седьмого сезона.

Ранее вышел трейлер нового боевика, где спасать мир снова будет Джеки Чан. Когда именно "Круче некуда" будет представлен в кинотеатрах, пока не известно.

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Кадр видео YouTube / Hulu

Юлия Коновалова
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