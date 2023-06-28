Hulu показал полноценный трейлер восьмого сезона "Футурамы"

Стриминг-сервис Hulu официально презентовал полноценный трейлер восьмого сезона культового мультсериала "Футурама". Видео опубликовано на ютуб-канале компании.

В сезоне, который поклонники ждали десять лет, будет десять серий. Они будут выходить раз в неделю с 24 июля. Над новым сезоном трудятся создатели шоу — Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Грейнинг. Свои прежние роли исполнили практически все актёры озвучки, включая Билли Уэста, Кэти Сагал, Фила Ламарра, Мориса Ламарша и Джона Ди Маджио.

Сериал стартовал на телеканале Fox ещё в 1999 году. В первые годы шоу собрало огромную аудиторию фанатов, но к концу 2013 года его рейтинги значительно упали. Тогда же и прошёл показ последней серии седьмого сезона.