Вышел трейлер нового боевика, где спасать мир снова будет Джеки Чан

На экраны вышел трейлер комедийного боевика "Круче некуда", где в главных ролях снялись Джеки Чан и Джон Сина. Трейлер вышел на ютуб-канале студии XYZ. Режиссёром выступил Скотт Во, снявший фильмы "Двухсотлетний человек" и "Три икса".

Трейлер комедийного боевика "Круче некуда", где в главных ролях снялись Джеки Чан и Джон Сина.

События фильма происходят в ближайшем будущем, когда в мире якобы будут бушевать войны за нефть, а на страны Ближнего Востока будет оказано разрушительное влияние. Герои Чана и Сина — это бывшие сотрудники спецназа, которые должны вывести группу гражданских лиц из опасной зоны. Их дорога будет пролегать в Багдаде по Шоссе смерти.

Когда именно фильм будет представлен в кинотеатрах, пока неизвестно. В некоторых странах киноленту могут увидеть уже в начале июля.