Появился первый трейлер спин-оффа "Ходячих мертвецов"

В Сети вышел первый трейлер сериала "Ходячие мертвецы. Мёртвый город". Видеоролик опубликован на ютуб-канале.

В "Мёртвом городе" сюжет будет построен вокруг Нигана, роль которого снова исполнит Джеффри Дин Морган, и Мэгги в исполнении Лорен Коэн. Герои отправятся в постапокалиптический Нью-Йорк, который кишит зомби.

Премьера сериала запланирована на 18 июня. Съёмки сериала проходили с июля по октябрь 2022 года. Всего снято шесть эпизодов.