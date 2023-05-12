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12 мая, 05:01

Появился первый трейлер спин-оффа "Ходячих мертвецов"

Вышел первый трейлер сериала "Ходячие мертвецы. Мёртвый город"

В Сети вышел первый трейлер сериала "Ходячие мертвецы. Мёртвый город". Видеоролик опубликован на ютуб-канале.

В "Мёртвом городе" сюжет будет построен вокруг Нигана, роль которого снова исполнит Джеффри Дин Морган, и Мэгги в исполнении Лорен Коэн. Герои отправятся в постапокалиптический Нью-Йорк, который кишит зомби.

Вышел первый трейлер "Дюны 2"

Вышел первый трейлер "Дюны 2"

Премьера сериала запланирована на 18 июня. Съёмки сериала проходили с июля по октябрь 2022 года. Всего снято шесть эпизодов.

Ранее авторы "Воланда" переименовали фильм в "Мастера и Маргариту" и показали тизер. В картине Михаила Локшина главные роли исполнили Аугуст Диль, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.

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Youtube / The Walking Dead

Юлия Коновалова
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