Появился первый трейлер спин-оффа "Ходячих мертвецов"
Вышел первый трейлер сериала "Ходячие мертвецы. Мёртвый город"
В Сети вышел первый трейлер сериала "Ходячие мертвецы. Мёртвый город". Видеоролик опубликован на ютуб-канале.
В "Мёртвом городе" сюжет будет построен вокруг Нигана, роль которого снова исполнит Джеффри Дин Морган, и Мэгги в исполнении Лорен Коэн. Герои отправятся в постапокалиптический Нью-Йорк, который кишит зомби.
Премьера сериала запланирована на 18 июня. Съёмки сериала проходили с июля по октябрь 2022 года. Всего снято шесть эпизодов.
Ранее авторы "Воланда" переименовали фильм в "Мастера и Маргариту" и показали тизер. В картине Михаила Локшина главные роли исполнили Аугуст Диль, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.
Youtube / The Walking Dead