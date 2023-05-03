Вышел первый трейлер "Дюны 2"
Warner Bros. представила первый трейлер "Дюны 2" с Зендаей и Тимоти Шаламе
Кадр из фильма © YouTube / Warner Bros. Pictures
Студия Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер ко второй части фильма "Дюна" Дени Вильнёва с Зендаей и Тимоти Шаламе в главных ролях. К касту присоединились и другие звёзды: Леа Сейду, Кристофер Уокен, Хавьер Бардем и Флоренс Пью.
Действие продолжит историю первой части. Пол Атрейдес, спасшийся после нападения на свою семью и переворота на планете Арракис, присоединяется к её коренным обитателям с целью вернуть власть. По сюжету лидер фрименов готовится с своеобразному "посвящению" — он должен вызвать и оседлать гигантского песчаного червя.
"Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он", — говорится в описании трейлера.
В сиквеле также появятся актёры Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен, Остин Батлер и Сухейла Якуб. Релиз кинокартины запланирован на 3 ноября 2023 года.
Ранее авторы "Воланда" переименовали фильм в "Мастера и Маргариту" и показали тизер. В картине Михаила Локшина главные роли исполнили Аугуст Диль, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.