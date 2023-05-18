"Началась новая эра": Опубликован первый трейлер игры Mortal Kombat 1

NetherRealm Studios представила дебютный трейлер новой файтинг-игры Mortal Kombat 1. Релиз ожидается 19 сентября на PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch и ПК.

"Mortal Kombat 1 открывает новую эру культовой франшизы с новой боевой системой, игровыми режимами и фаталити!" — говорится в описании к ролику.

На представленных кадрах можно увидеть знакомых персонажей, к примеру Саб-Зиро, Китану, Милину, а также их поединки с кровавыми фаталити. Предзаказ игры стартует 19 мая в 20:00 по московскому времени.