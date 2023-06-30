Вышел новый трейлер второй части "Дюны" с Кристофером Уокеном и Тимоти Шаламе

Вышел новый трейлер продолжения фильма "Дюна" (Dune: Part Two). Ролик с анонсом фильма от режиссёра Дени Вильнёва опубликован на YouTube-канале студии Warner Bros.

Новый трейлер второй части "Дюны" с Кристофером Уокеном и Тимоти Шаламе

В продолжении фильма рассказывается о становлении Пола Атрейдеса среди местных жителей планеты Арракис. В главных ролях во второй части картины — Тимоти Шаламе, Зендея, Кристофер Уокен, а также Ребекка Фергюсон.

Автором музыки к сиквелу стал композитор Ханс Циммер, получивший "Оскар" за создание саундтрека к первой части "Дюны". Премьера продолжения фильма запланирована на 3 ноября 2023 года.