Звезда "Счастливы вместе" предупредила, что новая Светка может не понравиться зрителям

Культовый сериал нулевых "Счастливы вместе" скоро снова вернётся на экраны, но к изменениям в образе любимых героев готовы не все. О том, в лучшую ли сторону изменилась Света Букина спустя столько лет, рассказала kp.ru исполнительница её роли актриса Дарья Сагалова.

"Это как раз моё опасение, что новая Светка может не понравиться зрителю. Она будет совсем другая, как бы ни старалась я сыграть её прежней. Но это никому и не нужно, чтобы Света была той прежней", — призналась Сагалова.

По словам актрисы, ту прежнюю наивную и откровенно глупую девушку играть теперь трудно. Хотя сама Сагалова даже не уверена, надо ли было вообще менять образ Светы. Кроме того, на сериал повлияло и отсутствие в новом сезоне соседей Букиных Лены и Толика — без них "атмосфера не та".