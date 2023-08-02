Звезда "Счастливы вместе" предупредила, что новая Светка может не понравиться зрителям
Дарья Сагалова: Образ Светы в новых сериях "Букиных" может вам не понравиться
Обложка © "Счастливы вместе", режиссёры Георгий Дронов, Шабан Муслимов, сценаристы Станислав Берестовой, Елена Вержак / kinopoisk.ru
Культовый сериал нулевых "Счастливы вместе" скоро снова вернётся на экраны, но к изменениям в образе любимых героев готовы не все. О том, в лучшую ли сторону изменилась Света Букина спустя столько лет, рассказала kp.ru исполнительница её роли актриса Дарья Сагалова.
"Это как раз моё опасение, что новая Светка может не понравиться зрителю. Она будет совсем другая, как бы ни старалась я сыграть её прежней. Но это никому и не нужно, чтобы Света была той прежней", — призналась Сагалова.
По словам актрисы, ту прежнюю наивную и откровенно глупую девушку играть теперь трудно. Хотя сама Сагалова даже не уверена, надо ли было вообще менять образ Светы. Кроме того, на сериал повлияло и отсутствие в новом сезоне соседей Букиных Лены и Толика — без них "атмосфера не та".
Но, несмотря на всё это, актриса призвала поклонников сериала дождаться премьеры, потому что понять, правильно ли поступили сценаристы, получится только после выхода нового сезона на экраны.
Ранее актёр Логинов, сыгравший Гену Букина, раскрыл подробности нового сезона ситкома. Как уже писал Лайф, телеканал ТНТ объявил о перезапуске сериала "Счастливы вместе" под новым названием "Букины". Ситком будет состоять из 20 эпизодов, а главные роли в нём сыграют Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Дарья Сагалова и Александр Якин.