5 имён женщин, кто рискует обеднеть и потерять всё к концу августа

Финансовые взлёты и падения являются частью пути каждого человека. Однако звёзды живут по законам собственной статистики, более расширенной. Поэтому им проще сказать, кому в этом месяце "повезёт" остаться с дыркой в кармане и засохшей петрушкой в холодильнике.

1. Эвелина

Кажется, Эвелина сделала августу что-то очень недоброе. Иначе как объяснить тот факт, что в этом месяце в её кошельке останется дырка от бублика. Одна из худших особенностей характера Эвелины — это неумение распределять финансы: она не знает, где лучше потратить, а где сэкономить средства. А в последний месяц лета тяга к разбазариванию денег достигнет логического пика. Увы, вместо того чтобы оплачивать своей картой покупки в магазинах и еду в ресторанах, Эвелина сможет ею только смахивать крошки с дивана.

2. Женщина по имени Евгения

Девушкам с именем Евгения стоит затянуть пояса в этом августе и не ждать чуда — самое время усердно поработать. Фото © Shutterstock

Евгения думала, что сбережений хватит, но август рассмеялся ей в лицо. Женя редко прилагает усилия для того, чтобы продвинуться в жизни. Она не привыкла работать, поэтому постоянно ждёт манны небесной. В кошельке будет настоящая пустыня в этом августе, и придётся Евгении считать каждую копейку до конца месяца.

3. Носительница имени Наталья

Наталья часто ставит перед собой грандиозные и одновременно недостижимые цели. И когда все надежды у женщины разбиваются вдребезги, она впадает в депрессию. В этом месяце, похоже, Наталья будет инвестировать в овладение искусством составления бюджета вместо своих обычных спонтанных трат. Прощай, терапия шопингом! Да здравствует финансовая грамотность!

4. Елена

Девушкам с именем Елена придётся сводить концы с концами в этом августе — пора перестать думать, что ваша роза цвела не для работы. Фото © Shutterstock

Елена всегда хочет получить всё и сразу, однако в жизни так не получается. Поэтому приходится еле-еле сводить концы с концами. Но гнуть спину ради какой-то копеечки — это не про Елену. Эта женщина считает, что не предназначена для тяжёлой работы. Под конец августа её кошелёк будет особенно лёгким — как пёрышко. Зато чувство юмора хоть отбавляй.

5. Женщина по имени Каролина