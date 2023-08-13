Для того чтобы выбрать свой талисман, нужно сначала рассчитать своё число жизненного пути. Для этого следует сложить все цифры даты рождения и продолжать складывать до тех пор, пока не получится однозначное число. Например, если вы родились 18.02.1997, то складываем 1+8+0+2+1+9+9+7=37, а затем 3+7=10. Единица плюс ноль — 1. Таким образом, ваше число жизненного пути равно 1.

Число жизненного пути 1

"Единицам" рекомендуется использовать камни авантюрин и сердолик. Авантюрин способствует процветанию, разряжает негативные ситуации, а также дарит энергию. Сердолик помогает оградить от негативного влияния. Чтобы увеличить влияние камней на себя, в тихой обстановке попробуйте почувствовать энергию, которую они излучают, и с благодарностью примите её.

Число жизненного пути 2

Людям с числом жизненного пути 2 стоит обратить внимание на лунный камень и жемчуг. Первый раскроет ваши творческие способности, поможет справиться с трудностями и устранить гнев. А жемчуг привлечёт удачу и защитит от сглаза. А если вы хотите углубить связь с камнями, попробуйте носить их на шее или запястье, уделяя талисманам особое внимание.

Что такое число жизненного пути и как его вычислить? Лунный камень. Фото © Shutterstock

Число жизненного пути 3

Если получилось число 3, то вам рекомендуется использовать бирюзу и хризолит. Первая защищает от неудач и прибавляет мужества. Хризолит же раскрывает творческие способности. Чтобы получить максимальную отдачу от камней, попробуйте поставить их на видное место в вашем доме или на рабочем месте.

Число жизненного пути 4

Людям, которым выпало число жизненного пути 4, нужно обратить внимание на нефрит и сапфир. Нефрит дарит жизненную силу, а сапфир помогает отличать ложь от правды и привлекать противоположный пол.

Как выбрать талисман по дате рождения и не навредить себе. Нефрит. Фото © Shutterstock

Число жизненного пути 5

"Пятёркам" подойдёт тигровый глаз, который оберегает от сглаза, финансовых потерь, серьёзных травм и развивает интуицию. А также изумруд — он привлекает удачу и развивает мудрость. Если вы хотите дополнительно зарядить камни, попробуйте держать их на солнце или под лунным светом.

Число жизненного пути 6

Людям с числом жизненного пути 6 стоит обратиться к бриллиантам и агату. Первый подарит вдохновение, а второй привлекает удачу и долголетие. Если вы хотите получать максимальную отдачу от камней, попробуйте использовать их в медитации или во время йоги.

Как выбрать оберег по числу жизненного пути. Агат. Фото © Shutterstock

Число жизненного пути 7

"Семёркам" лучше использовать малахит, который увеличивает духовные силы, дарит чувство гармонии и служит оберегом от сглаза. И рубин — он способен просветлять мысли, приносить покой и прибавлять мужества.

Число жизненного пути 8

Людям с цифрой 8 подходят гранат и оникс. Второй проясняет мысли, укрепляет память и помогает избавиться от нерешительности. Гранат же отгоняет печаль, повышает выносливость и возбуждает сексуальность. Если вы хотите получить максимальную отдачу от камней, попробуйте использовать их во время йоги или других физических упражнений.

Талисманы по дате рождения: как выбрать? Оникс. Фото © Shutterstock

Число жизненного пути 9

Людям, которым выпало число 9, рекомендуется использовать горный хрусталь, помогающий избегать неоднозначных ситуаций и привлекающий любовь, и топаз, защищающий от сглаза.