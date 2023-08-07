Что говорят о вас цифры в паспорте: Нумеролог рассказала, каких чисел стоить бояться, а какие искать

Паспорт — главный для каждого документ. Государственная система выстроена таким образом, что без него невозможно совершить ни один важный шаг. "Каждый паспорт имеет своё нумерологическое число, вибрации которого оказывают влияние на владельца. Зная это число и то, какое оно воздействие оказывает, можно более эффективно использовать свои сильные стороны и проще добиваться успеха", — рассказывает Аделина Блэкмун.

Эксперт уточняет, что обычно человек имеет два паспорта: полученный по достижении 14 лет, который сопровождает его первую половину жизни, и полученный по достижении 45 лет (это часто совпадает с изменением приоритетов и целей).

Потеря или порча этого документа может говорить о том, что энергия его числа оказалась несовместимой с энергией владельца. Досрочная смена паспорта (при браке и разводе) тоже всегда связана со значительными переменами в судьбе. Аделина Блэкмун — экстрасенс, нумеролог.

Чтобы рассчитать нумерологическое число своего паспорта, необходимо вычислить сумму всех чисел и свести её к одной цифре. Например, если серия и номер вашего паспорта 75 04 365 843, то сумма будет равна 45 (7+5+0+4+3+6+5+8+4+3). Сводим результат к одной цифре: 4+5=9. Нумерологическое число вашего паспорта равно 9.

Что в нумерологии означает номер вашего паспорта

Как цифры в паспорте отражают характер человека, который им владеет. Фото © Freepik

Число 1. Пробуждает в человеке лидерские качества. Идеальный номер для тех, кто хочет достигнуть высоких позиций в карьере или начать собственное дело. Люди с таким паспортом умеют добиваться своего, имеют высокий уровень энергии для достижения своих целей.

В отличие от единицы двойка обладает "коллективной" энергетикой. Человек с таким паспортом умеет работать в команде. И именно с ней может достичь лучших результатов. Такие люди обычно имеют много друзей, готовых им помочь, и всегда сами охотно помогают. Аделина Блэкмун — экстрасенс, нумеролог.

Число 3. Энергетика этого числа способствует развитию творческого потенциала и таланта. Люди с таким паспортом имеют все шансы добиться высот в общественной деятельности, творческих профессиях. Они хорошие преподаватели и наставники.

Магия чисел: что в нумерологии обозначают серия и номер вашего паспорта. Фото © Shutterstock

Число 4. Паспорт с таким нумерологическим числом награждает своего владельца большим трудолюбием и чувством ответственности. Благодаря этому человек может добиться успеха в любом деле, которое он для себя выберет. Такой документ — настоящий оберег от лени и прокрастинации.

Энергетика пятёрки повышает самооценку, улучшает коммуникативные качества, что особенно полезно, например, при приёме на работу или продвижении собственного проекта. Кроме того, число 5 символизирует тягу к переменам. Обладатель такого паспорта склонен к смене места работы, путешествиям и переездам. Аделина Блэкмун — экстрасенс, нумеролог.

Число 6. Это паспорт человека, чьи сильные стороны — аккуратность, пунктуальность и обязательность. Если какие-то из этих качеств у вас хромают, поработайте над их развитием. Энергия числа 6 также обостряет чувство справедливости, что может осложнить жизнь владельцу такого документа.

Число 7. Несмотря на то что семёрка считается счастливым числом, она может обострять у владельца такого паспорта стремление к замкнутости и уединению. Обычно это значит, что лучше всего таким людям работается в одиночестве, подальше от шумных компаний и большого скопления людей.

Энергия числа 8 — энергия материального достатка. Владелец такого паспорта никогда не будет знать полного отсутствия денег. Сколько бы он ни зарабатывал, всегда будет иметь деньги на удовлетворение своих основных желаний. Аделина Блэкмун — экстрасенс, нумеролог.

Число 9. Владельцы такого паспорта — люди с обострённым чувством милосердия, терпимости и самопожертвования. Для них очень важна духовная жизнь и возможность реализоваться в сфере помощи другим людям.