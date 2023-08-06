Прах в анальной пробке: 7 откровенно шокирующих находок, обнаруженных на таможке в аэропорту

Кот, ребёнок, спрей от медведей, питон, завёрнутый в колготки, реплика перчатки Фредди Крюгера с острыми лезвиями, гусеницы, кости динозавра, крышка от унитаза… Как думаете, что объединяет всё перечисленное? Ответ прост: чемодан туриста. Мы составили топ-7 самых необычных находок, которые пытались пронести пассажиры в багаже и ручной клади.

1. Пояс верности

В 2004 году сотрудники аэропорта в Афинах задержали женщину, на которую среагировал металлоискатель. Оказалось, что под одеждой у неё был надет пояс верности. Наличие столь необычного аксессуара на 40-летней британке повергло в шок сотрудников службы безопасности аэропорта. Женщина объяснила, что этот пояс заставил надеть её муж, поскольку опасался, что жена изменит ему во время отпуска. Конфисковывать аксессуар не стали, так как к контрабанде он не относится, да и снять его было бы весьма затруднительно — ключа у женщины не было. Так что в конце концов пассажирку пропустили на самолёт под личную ответственность пилота.

2. Прах любимого в анальной пробке

В австралийском аэропорту задержали девушку, которая пыталась провезти прах покойного любимого мужчины в анальной пробке. Фото © Twitter / New York Post

В австралийском аэропорту задержали девушку, пытавшуюся провезти прах покойного любимого мужчины в анальной пробке, которую тот подарил ей перед смертью. Да-да, она была в ней при попытке сесть на рейс в ОАЭ. 23-летняя Сара Баттон рассказала таможенникам душещипательную историю. Мол, таким способом она решила побывать в разных местах, возя с собой любимого. Сара якобы представляла, что путешествует с мужем. Она рассказала, что ей хотелось взять погибшего любимого человека с собой в места, о которых они, будучи вместе, только мечтали.

3. Живой ребёнок

В 2015 году в чемодане пытались провезти восьмилетнего ребёнка. Фото © Shutterstock

В 2015 году во время контроля в аэропорту на границе с Испанией сотрудники таможни обнаружили в чемодане восьмилетнего мальчика. Они увидели на дисплее силуэт ребёнка, которого 19-летняя девушка пыталась незаконно провезти в Испанию. Как только чемодан открыли, мальчик поздоровался с сотрудниками службы аэропорта: "Здравствуйте! Меня зовут Абу". Выяснилось, что пассажирка согласилась провезти ребёнка в чемодане за довольно приличную сумму.

4. Человеческая голова

Более страшная находка ждала таможенников в 2006 году. Служба безопасности аэропорта во Флориде была крайне поражена, обнаружив при досмотре багажа человеческую голову. Да-да, 30-летняя жительница Гаити Мерлин Сивир намеревалась пронести её на борт самолёта. Причём это не было каким-то скелетом черепа, голова была почти в первозданном виде: с зубами и остатками кожи и волос. У экспертов, которым показали необычную находку, не оказалось сомнений относительно того, что голова при жизни принадлежала человеку. Городская сумасшедшая сообщила, что купила этот экспонат, дабы отгонять злых духов. Но потусторонние существа ей не помогли — женщину арестовали по статье о ненадлежащем хранении человеческих останков.

5. Головастики

В 2013 году жительница Южной Кореи попыталась пронести на борт самолёта несколько десятков головастиков. На контроле ничего не подозревающие сотрудники таможни попросили женщину выбросить бутылку с водой или выпить её содержимое. И тут началось самое интересное! Кореянка растерялась и выбрала второй вариант. Но, набрав полный рот воды, отказалась проглатывать, видимо, опомнившись: питомцев есть как-то не по-божески. Когда сотрудники службы безопасности заставили её выплюнуть жидкость в ведро, все увидели головастиков. Кореянка объяснила, что это подарок, расставаться с которым ей крайне жалко. Вот она и попыталась пройти на борт с головастиками во рту. Столь нестандартный выбор попутчиков вызвал у сотрудников аэропорта смесь удивления и беспокойства. Подарок всё же пришлось оставить в пункте отправления.

6. Живой кот

Кот спрятался в чемодане хозяина и чуть не улетел во Флориду. Фото © Getty Images

Недавно в международном аэропорту Нью-Йорка сотрудники службы авиационной безопасности заметили в чемодане странное. Во время сканирования на рентгеновском аппарате в багаже прослеживались явные очертания кота. При этом из зазора в молнии торчала рыжая шерсть. Оказалось, что кот решил улететь таким образом с пассажиром во Флориду. Однако сам мужчина — владелец чемодана — был явно не в курсе этого. Питомец его подруги запрыгнул в багаж во время сбора вещей и остался незамеченным. Пассажир заявил, что не собирался брать кота с собой и уж тем более провозить в багаже.

7. Анаконда в штанах

Мужчина хотел пронести через таможню в штанах удава, но что-то пошло не так. Фото © Shutterstock