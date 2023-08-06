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6 августа, 12:00

10 фото таких ужасных соседей по квартире, что сдержать рвотный рефлекс не получится ни у кого

Снимать квартиру с незнакомцем — сложный челлендж. Иногда сожитель оказывается настоящей свиньёй — и терпеть это не остаётся никаких сил. Но вот немного мотивации — 10 случаев, когда людям реально не повезло с соседями.

"Родственница больная раком. У неё просто не работает иммунная система, и по большей части она прикована к постели. Мы продезинфицировали весь её дом несколько дней назад. Недавно приехали за ней и обнаружили это. Сказал её соседке по комнате съезжать сразу же", Пользовательница Reddit.

Фото © Reddit / Пользовательница Reddit

Фото © Reddit / Пользовательница Reddit

"Здесь этой фотографии самое место", — pleasuregarden.

Фото © Reddit / pleasuregarden

Фото © Reddit / pleasuregarden

"Уехал из квартиры примерно на месяц. Вернулся и обнаружил, что моя гитара разбита, кондиционер установлен на четыре градуса, включена вода, задняя дверь открыта нараспашку, а мой сосед по квартире съехал", — RognogMcdogbog.

Фото © Reddit / RognogMcdogbog

Фото © Reddit / RognogMcdogbog

"Мой сосед забывает выключать газ очень часто..." angelface_kermit.

Фото © Reddit / angelface_kermit

Фото © Reddit / angelface_kermit

"Сосед по комнате решил, что это хорошая идея — поставить конус благовоний на крышку моего телескопа. Он прожёг крышку насквозь и приземлился на линзу", — Astrofluke.

Фото © Reddit / Astrofluke

Фото © Reddit / Astrofluke

"Когда твой сосед использует гостиную как свою спальню", — td5000.

Фото © Reddit / td5000

Фото © Reddit / td5000

"По мнению моего соседа, с этими лопатками всё в порядке и он продолжает использовать их для готовки", — fserv11.

Фото © Reddit / fserv11

Фото © Reddit / fserv11

"Должно быть, требовать от людей, чтобы они чистили фильтр сушильной машины, это слишком..." boblogbob.

Фото © Reddit / boblogbob

Фото © Reddit / boblogbob

"Шестой день жизни с соседом по квартире впервые в жизни. Я ищу новое жильё", — bigshrimps.

Фото © Reddit / bigshrimps

Фото © Reddit / bigshrimps

"Как думаете, насколько это сложно — заменить рулон туалетной бумаги?" LewIsLost.

Фото © Reddit / LewIsLost

Фото © Reddit / LewIsLost

10 фото до и после ремонта, глядя на которые вы побежите в ближайший строймагазин

10 фото до и после ремонта, глядя на которые вы побежите в ближайший строймагазин

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Reddit / bigshrimps / td5000

Сергей Трофимов
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