10 фото таких ужасных соседей по квартире, что сдержать рвотный рефлекс не получится ни у кого
Снимать квартиру с незнакомцем — сложный челлендж. Иногда сожитель оказывается настоящей свиньёй — и терпеть это не остаётся никаких сил. Но вот немного мотивации — 10 случаев, когда людям реально не повезло с соседями.
"Родственница больная раком. У неё просто не работает иммунная система, и по большей части она прикована к постели. Мы продезинфицировали весь её дом несколько дней назад. Недавно приехали за ней и обнаружили это. Сказал её соседке по комнате съезжать сразу же", — Пользовательница Reddit.
Фото © Reddit / Пользовательница Reddit
"Здесь этой фотографии самое место", — pleasuregarden.
Фото © Reddit / pleasuregarden
"Уехал из квартиры примерно на месяц. Вернулся и обнаружил, что моя гитара разбита, кондиционер установлен на четыре градуса, включена вода, задняя дверь открыта нараспашку, а мой сосед по квартире съехал", — RognogMcdogbog.
Фото © Reddit / RognogMcdogbog
"Мой сосед забывает выключать газ очень часто..." — angelface_kermit.
Фото © Reddit / angelface_kermit
"Сосед по комнате решил, что это хорошая идея — поставить конус благовоний на крышку моего телескопа. Он прожёг крышку насквозь и приземлился на линзу", — Astrofluke.
Фото © Reddit / Astrofluke
"Когда твой сосед использует гостиную как свою спальню", — td5000.
Фото © Reddit / td5000
"По мнению моего соседа, с этими лопатками всё в порядке и он продолжает использовать их для готовки", — fserv11.
Фото © Reddit / fserv11
"Должно быть, требовать от людей, чтобы они чистили фильтр сушильной машины, это слишком..." — boblogbob.
Фото © Reddit / boblogbob
"Шестой день жизни с соседом по квартире впервые в жизни. Я ищу новое жильё", — bigshrimps.
Фото © Reddit / bigshrimps
"Как думаете, насколько это сложно — заменить рулон туалетной бумаги?" — LewIsLost.
Фото © Reddit / LewIsLost
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Reddit / bigshrimps / td5000