7 историй, в которые невозможно поверить, ведь оказаться в них может только один человек из миллиона
По сути, эти случаи не должны были произойти, ведь шансы такого бреда до невозможности низкие. Но нет, сошлось миллион векторов — и теперь эти истории взрывают мозг всем, кто их читает.
В жизни бывают моменты, когда происходят вещи, которые кажутся слишком невероятными, чтобы быть правдой. Однако, как гласит известная пословица, правда порой бывает невероятнее вымысла. Собрали самые невероятные истории, которые случились с людьми, и вам придётся заставлять себя в них поверить!
"День рождения моего папы — 03/03 (третьего марта), моего брата — 06/06 (шестого июня), мой — 07/07 (седьмого июля), а моего сына — 11/11 (одиннадцатого ноября)", — Onion_4148.
"Мне сделали пересадку сердца, хотя я находился в списке на операцию всего семь часов!" — dekion101.
"За мою жизнь на меня три раза нападали дикие белки! Причём каждый раз — отдельный случай в разных местах", — AdjunctAngel.
Невероятные истории, которые случились на самом деле. Фото © Shutterstock
"У нас с женой (оба правши) два ребёнка. И они оба левши. Вероятность того, что это произойдёт дважды, — около 1%, но у нас как-то так получилось", — clocks212.
"Много лет назад у меня был ужасный день: тогдашняя подружка захотела расстаться, потом я плохо сдал экзамен в колледже, потерял свой кошелёк — и, наконец, дойдя до дома в грустном настроении, с дерева надо мной отломилась ветка и пришибла меня. Тогда я рассмеялся, насколько всё это было абсурдно", — Tough_Stretch.
"Однажды я потерял один беспроводной наушник во время катания на лыжах. На следующем спуске я его нашёл!" — BrickOutside1740.
"Утром на меня напал дрозд, а через три часа атаковал ястреб. Странный день выдался", — BlackberryNeon.
"Когда я гулял по району, нашёл пропуск в спортзал с моим именем… Он был не мой. В итоге теперь я знаю, что от меня неподалёку живут ещё четыре человека с таким же именем, причём двоих я и так уже знал. Каковы шансы на это?" — Icy_Document_7547.
Жизнь, полная сюрпризов: самые невероятные истории, которые только случались с людьми. Фото © Shutterstock
"Меня укусил сурок. Я никогда не узнавал, какие вообще есть шансы, что тебя когда-нибудь укусит сурок. Но есть подозрение, что они должны быть довольно низкими, не так ли?" — Emergency_Property_2.
"Пострадал от удара молнии. Ну, типа... косвенно. Молния ударила в дерево возле колодца, когда я мыл посуду. Дерево взорвалось, колодец загорелся, а я получил удар, из-за которого мои металлические пломбы так нагрелись, что я обжег язык. А так всё хорошо было", — Weedhopper24.
Жизнь полна удивительных моментов. Эти истории могут показаться слишком необычными, чтобы быть правдой, но они демонстрируют, насколько невероятной может быть наша жизнь. Делитесь в комментариях, какие странные случаи приключались с вами!
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