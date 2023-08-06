Юрист пояснил, когда придётся заплатить за разбитый в магазине товар

Если вы случайно повредили товар в магазине, то платить за него, по идее, не должны, так как в законе "О защите прав потребителей" не говорится об обязанности покупателя возместить ущерб. Однако есть исключения, и подробнее о них в беседе с Лайфом рассказал управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры", юрист Илья Русяев.

Одна из таких ситуаций — когда покупатель выронил товар из рук. Кроме того, сюда относятся случаи, когда покупатель был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и вёл себя вызывающе, например бегал по магазину. Также заплатить придётся, если товар разбит специально.

Не платить за испорченный товар в магазине можно, если:

расстояние между стеллажами меньше 1,4 метра. Поэтому, если магазин требует оплатить разбитый товар, покупатель имеет право потребовать сделать замер. Если нормы не соблюдены, то можно пожаловаться в государственный пожарный надзор. Это же касается проходов, которые чем-то заставлены, и покупатель вынужден аккуратно, не задевая товар, перемещаться по ним;

товар стоял на стеллаже неустойчиво. Например, покупатель взял одну банку, а стоявшие за ней другие начали падать;

покупатель поскользнулся на мокром полу, задел витрину и разбил товар. В статье 1064 Гражданского кодекса РФ сказано, что лицо освобождается от возмещения ущерба, если будет доказано, что всё произошло не по его вине. Для этого покупатель имеет право потребовать записи видеокамер;

товар упал во время движения кассовой ленты.

"Статья 459 ГК РФ указывает на то, что риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю (в большинстве случаев это оплата товара)", — добавил Русяев.

Если администрация магазина требует оплатить товар, который был испорчен не по вине покупателя, то нужно потребовать жалобную книгу, чтобы оставить в ней запись о случившемся. Кроме того, необходимо составить акт о повреждении товара, в котором важно написать своё мнение, например можно указать, что в проходе был мокрый пол или расстояние не соответствует нормам. Хорошо бы заручиться поддержкой минимум двух свидетелей — ими могут быть родственники, друзья или другие покупатели магазина.