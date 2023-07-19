Юрист дал советы, как не попасться на уловки с низкими ценами
Юрист Соловьёв: Очень низкие цены на товары могут говорить о мошенничестве
Слишком низкие цены на товары могут говорить о мошенничестве или попытке продать подделку. Об этом предупредил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
"Явно заниженные цены на товары свидетельствуют о том, что покупатель подвергается риску быть обманутым. Это может быть мошенническая схема с дальнейшим похищением средств покупателя, или попытка реализовать контрафакт (подделку, реплику), или недобросовестный маркетинговый ход", — сказал он.
Юрист рекомендовал пропускать подобные предложения. Ведь любая "уценёнка" всегда распространяется в узком кругу. Лучше связаться с продавцом и уточнить актуальность цены и способ покупки, отметил Иван Соловьёв в беседе с RT.
Юрист также указал, что несоответствие цены товара в перечне и в корзине говорит о нарушении правил торговли. В этом случае необходимо сделать снимок экрана — он пригодится при разбирательствах. Изображение можно направить в том числе в прокуратуру, Роспотребнадзор и торговую инспекцию.
Ранее Лайф рассказывал о том, что житель Волгограда из-за технического сбоя на сайте ЦУМа приобрёл люксовые вещи по очень низким ценам. Он купил 19 предметов одежды по цене от 19 до 129 рублей. Верховный суд встал на сторону покупателя. Там указали, что предложение о продаже — это публичная оферта и после оплаты магазин обязан передать товар покупателю, несмотря на сбой.
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