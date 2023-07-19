Юрист дал советы, как не попасться на уловки с низкими ценами

Слишком низкие цены на товары могут говорить о мошенничестве или попытке продать подделку. Об этом предупредил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

"Явно заниженные цены на товары свидетельствуют о том, что покупатель подвергается риску быть обманутым. Это может быть мошенническая схема с дальнейшим похищением средств покупателя, или попытка реализовать контрафакт (подделку, реплику), или недобросовестный маркетинговый ход", — сказал он.

Юрист рекомендовал пропускать подобные предложения. Ведь любая "уценёнка" всегда распространяется в узком кругу. Лучше связаться с продавцом и уточнить актуальность цены и способ покупки, отметил Иван Соловьёв в беседе с RT.

Юрист также указал, что несоответствие цены товара в перечне и в корзине говорит о нарушении правил торговли. В этом случае необходимо сделать снимок экрана — он пригодится при разбирательствах. Изображение можно направить в том числе в прокуратуру, Роспотребнадзор и торговую инспекцию.