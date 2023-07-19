Верховный суд обязал ЦУМ доставить россиянину товары, купленные в 900 раз дешевле из-за сбоя

Верховный суд встал на сторону жителя Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМа приобрёл люксовые вещи по неприлично низким ценам. Суды трёх инстанций встали на сторону магазина, но последнее слово осталось всё-таки за любителем шопинга.

Мужчина сам обратился в суд с иском в адрес ЦУМа, когда ему не доставили приобретённые на сайте вещи. Всего он купил 19 предметов одежды — пиджаки, рубашки, джинсы — по цене от 19 до 39 рублей. Самая дорогая вещь в его корзине стоила 129 рублей. Деньги, по словам истца, со счёта успешно списали, подтверждения от магазина пришли на почту и телефон покупателю, но вскоре заказ оказался аннулирован.

Представитель ЦУМа в суде защищал свою позицию так: мол, на сайте произошёл технический сбой, из-за чего цены на товар стали отражаться некорректно. Покупатель, по подсчётам магазина, заплатил за свой заказ в 846 раз меньше, и ЦУМ был согласен доставить ему покупки лишь при условии доплаты до полной стоимости заказа.

Верховный суд с позицией ответчика не согласился. В инстанции пояснили, что предложение о продаже одежды — это публичная оферта и после оплаты магазин обязан передать товар покупателю, несмотря на технический сбой.