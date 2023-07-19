Верховный суд обязал ЦУМ доставить россиянину товары, купленные в 900 раз дешевле из-за сбоя
Верховный суд встал на сторону жителя Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМа приобрёл люксовые вещи по неприлично низким ценам. Суды трёх инстанций встали на сторону магазина, но последнее слово осталось всё-таки за любителем шопинга.
Мужчина сам обратился в суд с иском в адрес ЦУМа, когда ему не доставили приобретённые на сайте вещи. Всего он купил 19 предметов одежды — пиджаки, рубашки, джинсы — по цене от 19 до 39 рублей. Самая дорогая вещь в его корзине стоила 129 рублей. Деньги, по словам истца, со счёта успешно списали, подтверждения от магазина пришли на почту и телефон покупателю, но вскоре заказ оказался аннулирован.
Представитель ЦУМа в суде защищал свою позицию так: мол, на сайте произошёл технический сбой, из-за чего цены на товар стали отражаться некорректно. Покупатель, по подсчётам магазина, заплатил за свой заказ в 846 раз меньше, и ЦУМ был согласен доставить ему покупки лишь при условии доплаты до полной стоимости заказа.
Верховный суд с позицией ответчика не согласился. В инстанции пояснили, что предложение о продаже одежды — это публичная оферта и после оплаты магазин обязан передать товар покупателю, несмотря на технический сбой.
Напомним, что аналогичная история произошла с маркетплейсом Ozon в 2021 году. Из-за сбоя на сайте стоимость на ряд товаров упала на 98%. Цена на некоторые позиции опустилась до одного рубля. Некоторые продавцы заявили, что за полтора часа проявления сбоя у них раскупили все товары из магазинов по аномально низким ценам. Но вместо отправки проданных товаров Ozon заявил о возврате денежных средств покупателям. Компания объяснила это тем, что даже не располагает таким количеством товара, который был реализован в момент сбоя. В дело вмешался Роспотребнадзор. В ведомстве заявили, что отмена оформленных заказов российских пользователей из-за ошибочных или неправильных цен на маркетплейсе возможна, но только через суд.
ТАСС / Владимир Гердо