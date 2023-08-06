Примеры советских застолий, глядя на которые понимаешь — тогда знали, как веселиться

Представляем коллекцию фотографий советских застолий, которые позволяют заглянуть в прошлое и понять, как веселились люди в СССР. Каждая фотография — это кусочек истории, где можно увидеть не только людей, но и атмосферу того времени. Предлагаем вам окунуться в прошлое и насладиться этими уникальными кадрами.

Осень 1959 г. СССР. Москва. Праздничный банкет в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, организованный руководством Узбекской ССР для членов ЦК КПСС по случаю успешной досрочной сдачи хлопка республикой.

Загляните в прошлое: десять фотографий, как в СССР умели роскошно пировать. Фото © ТАСС / Халдей Евгений

Январь 1965 г. Таджикская ССР. Душанбе. Руководитель делегации индонезийских женщин госпожа Симорангкир во время посещения семьи матери-героини Т. Хаитовой.

Коллекция фотографий советских праздников. Фото © ТАСС / Окунев Леонид

Декабрь 1973 г. СССР. Иркутская область. Отдыхающие базы "Лукоморье" для рабочих "Братскгэсстроя" во время чаепития.

Веселье в СССР: советские застолья и праздники. Фото © ТАСС / Брюханенко Эдгар

Лето 1976 г. СССР. Горно-Алтайская автономная область. Главный мараловод совхоза "Абайский" Усть-Коксинского района Фатей Петрович Попов (в центре) с семьёй за обеденным столом

Назад в СССР: как в Союзе накрывали столы и праздновали. Фото © ТАСС / Садчиков Виктор

Октябрь 1979 г. СССР. Забайкальский край. В гости к семье Бакуменко пришли их друзья Игорь и Валентина Лапины.

Лихие 90-е: как веселились в СССР. Фото © ТАСС / Калачьян Григорий

Март 1982 г. СССР. Смоленская область. Гагарин. Анна Тимофеевна (мать Юрия) в компании лётчиков-космонавтов СССР во время чаепития.

А говорят, что в СССР бедно жили: десять фото советских праздничных столов. Фото © ТАСС / Калачьян Григорий

Июнь 1985 г. СССР. Дети, внуки, зятья и невестки Зуфаровых во время дня рождения мамы.

Атмосфера прошлого: как в СССР отмечали праздники и дни рождения. Фото © ТАСС / Юсупов Борис

Сентябрь 1987 г. Узбекская ССР. Ташкент. Американские врачи во время посещения дома заведующего кардиологическим отделением Рано Мухтаровой.

История в кадрах: как веселились в Советском Союзе. Фото © ТАСС / Шагаев Рустам

Август 1989 г. СССР. Краснодарский край. Первый секретарь районного комитета КПСС Зоя Ивановна Боровикова (четвёртая справа) на встрече с животноводами колхоза "Маяк революции".

Уникальные фотографии советских праздников — как жили в 90-е. Фото © ТАСС / Кожевников В.

Февраль 1991 г. СССР. Псковская область. Главному хранителю Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина Семёну Степановичу Гейченко исполнилось 88 лет.

Как веселились в СССР: фотографии торжественных и значимых событий. Фото © ТАСС / Белинский Юрий