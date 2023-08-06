Примеры советских застолий, глядя на которые понимаешь — тогда знали, как веселиться
СССР — это вам не только демонстрации и партсобрания. Тогда умели ещё радоваться мелочам и по-настоящему, с размахом русской души, отмечать достижения. Собрали десять фотографий из архивов, которые это доказывают, смотрите сами.
Представляем коллекцию фотографий советских застолий, которые позволяют заглянуть в прошлое и понять, как веселились люди в СССР. Каждая фотография — это кусочек истории, где можно увидеть не только людей, но и атмосферу того времени. Предлагаем вам окунуться в прошлое и насладиться этими уникальными кадрами.
Осень 1959 г. СССР. Москва. Праздничный банкет в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, организованный руководством Узбекской ССР для членов ЦК КПСС по случаю успешной досрочной сдачи хлопка республикой.
Загляните в прошлое: десять фотографий, как в СССР умели роскошно пировать. Фото © ТАСС / Халдей Евгений
Январь 1965 г. Таджикская ССР. Душанбе. Руководитель делегации индонезийских женщин госпожа Симорангкир во время посещения семьи матери-героини Т. Хаитовой.
Коллекция фотографий советских праздников. Фото © ТАСС / Окунев Леонид
Декабрь 1973 г. СССР. Иркутская область. Отдыхающие базы "Лукоморье" для рабочих "Братскгэсстроя" во время чаепития.
Веселье в СССР: советские застолья и праздники. Фото © ТАСС / Брюханенко Эдгар
Лето 1976 г. СССР. Горно-Алтайская автономная область. Главный мараловод совхоза "Абайский" Усть-Коксинского района Фатей Петрович Попов (в центре) с семьёй за обеденным столом
Назад в СССР: как в Союзе накрывали столы и праздновали. Фото © ТАСС / Садчиков Виктор
Октябрь 1979 г. СССР. Забайкальский край. В гости к семье Бакуменко пришли их друзья Игорь и Валентина Лапины.
Лихие 90-е: как веселились в СССР. Фото © ТАСС / Калачьян Григорий
Март 1982 г. СССР. Смоленская область. Гагарин. Анна Тимофеевна (мать Юрия) в компании лётчиков-космонавтов СССР во время чаепития.
А говорят, что в СССР бедно жили: десять фото советских праздничных столов. Фото © ТАСС / Калачьян Григорий
Июнь 1985 г. СССР. Дети, внуки, зятья и невестки Зуфаровых во время дня рождения мамы.
Атмосфера прошлого: как в СССР отмечали праздники и дни рождения. Фото © ТАСС / Юсупов Борис
Сентябрь 1987 г. Узбекская ССР. Ташкент. Американские врачи во время посещения дома заведующего кардиологическим отделением Рано Мухтаровой.
История в кадрах: как веселились в Советском Союзе. Фото © ТАСС / Шагаев Рустам
Август 1989 г. СССР. Краснодарский край. Первый секретарь районного комитета КПСС Зоя Ивановна Боровикова (четвёртая справа) на встрече с животноводами колхоза "Маяк революции".
Уникальные фотографии советских праздников — как жили в 90-е. Фото © ТАСС / Кожевников В.
Февраль 1991 г. СССР. Псковская область. Главному хранителю Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина Семёну Степановичу Гейченко исполнилось 88 лет.
Как веселились в СССР: фотографии торжественных и значимых событий. Фото © ТАСС / Белинский Юрий
Эта коллекция фотографий советских застолий и праздников позволяет нам заглянуть в прошлое и увидеть, как люди в СССР умели веселиться. А значит, понять и прочувствовать атмосферу тех времён. А как застолья проходили у вас?
© ТАСС / Садчиков Виктор