Умерла выдающийся специалист по истории России Элен Каррер д'Анкосс

Элен Каррер д'Анкосс родилась в Париже в семье итальянки и философа грузинского происхождения. Является родной сестрой французского композитора Николя Зурабишвили и двоюродной сестрой пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили. Написала множество трудов по истории России и неоднократно посещала страну. В 1999 году избрана пожизненным секретарём Французской академии, став первой женщиной на этом посту.

Ранее американский актёр Марк Марголис скончался после непродолжительной болезни в больнице Нью-Йорка на 84-м году жизни. О трагической новости рассказал его сын Морган. Зрителям Марголис известен по роли наркобарона Гектора Саламанки в сериале "Во все тяжкие", который по сюжету не мог говорить и был прикован к инвалидной коляске. За эту роль его номинировали на премию "Эмми". Кроме того, Марк Марголис сыграл в картинах "Лицо со шрамом", "Эйс Вентура" и "Реквием по мечте".