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5 августа, 20:20

Умерла выдающийся специалист по истории России Элен Каррер д'Анкосс

AFP: В 94 года скончалась глава Французской академии Элен Каррер д'Анкосс

<p>Французский историк, политолог, специалист по истории России Элен Каррер д’Анкосс. Обложка © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%80_%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:H%C3%A9l%C3%A8ne_Carr%C3%A8re_d%E2%80%99Encausse_par_Claude_Truong-Ngoc_sept_2013.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Claude Truong-Ngoc</a></p>

Французский историк, политолог, специалист по истории России Элен Каррер д’Анкосс. Обложка © Wikipedia / Claude Truong-Ngoc

В возрасте 94 лет умерла первая женщина во главе Французской академии, историк, политолог, специалист по истории России Элен Каррер д'Анкосс, пишет AFP, ссылаясь на близких усопшей.

"Она мирно скончалась в окружении своей семьи", — сообщили родственники историка.

Элен Каррер д'Анкосс родилась в Париже в семье итальянки и философа грузинского происхождения. Является родной сестрой французского композитора Николя Зурабишвили и двоюродной сестрой пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили. Написала множество трудов по истории России и неоднократно посещала страну. В 1999 году избрана пожизненным секретарём Французской академии, став первой женщиной на этом посту.

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Анатолий Симоненко
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