Умерла выдающийся специалист по истории России Элен Каррер д'Анкосс
AFP: В 94 года скончалась глава Французской академии Элен Каррер д'Анкосс
Французский историк, политолог, специалист по истории России Элен Каррер д’Анкосс. Обложка © Wikipedia / Claude Truong-Ngoc
В возрасте 94 лет умерла первая женщина во главе Французской академии, историк, политолог, специалист по истории России Элен Каррер д'Анкосс, пишет AFP, ссылаясь на близких усопшей.
"Она мирно скончалась в окружении своей семьи", — сообщили родственники историка.
Элен Каррер д'Анкосс родилась в Париже в семье итальянки и философа грузинского происхождения. Является родной сестрой французского композитора Николя Зурабишвили и двоюродной сестрой пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили. Написала множество трудов по истории России и неоднократно посещала страну. В 1999 году избрана пожизненным секретарём Французской академии, став первой женщиной на этом посту.
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