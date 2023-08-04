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4 августа, 17:59

Актёр из фильма "Во все тяжкие" умер в 83 года

Американский актёр Марк Марголис умер на 84-м году жизни

<p>Американский актёр Марк Марголис. Обложка © Getty Images / Mike Pont</p>

Американский актёр Марк Марголис. Обложка © Getty Images / Mike Pont

Американский актёр Марк Марголис скончался после непродолжительной болезни в больнице Нью-Йорка на 84-м году жизни. О трагической новости рассказал его сын Морган, пишет журнал The Hollywood Reporter.

Зрителям Марголис известен по роли наркобарона Гектора Саламанки в сериале "Во все тяжкие", который по сюжету не мог говорить и оказался прикован к инвалидной коляске. За эту роль его номинировали на премию "Эмми". Кроме того, Марк Марголис появился в таких картинах, как "Лицо со шрамом", "Эйс Вентура" и "Реквием по мечте".

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Никита Осипов
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