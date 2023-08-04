Актёр из фильма "Во все тяжкие" умер в 83 года

Зрителям Марголис известен по роли наркобарона Гектора Саламанки в сериале "Во все тяжкие", который по сюжету не мог говорить и оказался прикован к инвалидной коляске. За эту роль его номинировали на премию "Эмми". Кроме того, Марк Марголис появился в таких картинах, как "Лицо со шрамом", "Эйс Вентура" и "Реквием по мечте".