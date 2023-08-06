Лондон заподозрил Китай в шпионаже за британцами через электромобили
The Daily Telegraph: В Британии опасаются слежки через китайские электромобили
Власти Великобритании опасаются, что произведённые в Китае электрические автомобили могут быть использованы для слежки за британскими гражданами. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванный источник в правительстве.
"Если они произведены в такой стране, как Китай, насколько вы можете быть уверены, что это не будет автомобиль для сбора секретных сведений и данных? Если <...> есть электрические автомобили, произведённые странами, которые уже используют технологию для слежки, почему им не делать бы то же самое здесь?"— заявил собеседник издания.
Также в газете были приведены слова главы неправительственного Комитета по изменению климата Криса Старка. Чиновник заявил, что в настоящее время первое место по объёму продаж в Великобритании занимают электромобили из Германии. В то же время он подчеркнул, что Китай демонстрирует все возможности, чтобы занять лидирующую позицию.
Ранее россиянам рассказали, когда подешевеют авто из Китая на отечественном рынке. Как считает эксперт Ян Хайцеэр, уже через несколько месяцев цены на китайские машины смогут снизиться на 5–10%.
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