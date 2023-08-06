Регион

Уведомления отключены

6 августа, 01:18

Лондон заподозрил Китай в шпионаже за британцами через электромобили

The Daily Telegraph: В Британии опасаются слежки через китайские электромобили

Власти Великобритании опасаются, что произведённые в Китае электрические автомобили могут быть использованы для слежки за британскими гражданами. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванный источник в правительстве.

"Если они произведены в такой стране, как Китай, насколько вы можете быть уверены, что это не будет автомобиль для сбора секретных сведений и данных? Если <...> есть электрические автомобили, произведённые странами, которые уже используют технологию для слежки, почему им не делать бы то же самое здесь?"— заявил собеседник издания.

Также в газете были приведены слова главы неправительственного Комитета по изменению климата Криса Старка. Чиновник заявил, что в настоящее время первое место по объёму продаж в Великобритании занимают электромобили из Германии. В то же время он подчеркнул, что Китай демонстрирует все возможности, чтобы занять лидирующую позицию.

Пожилая американка разогнала авто до 160 км/ч и буквально влетела в жилой дом

Пожилая американка разогнала авто до 160 км/ч и буквально влетела в жилой дом

Ранее россиянам рассказали, когда подешевеют авто из Китая на отечественном рынке. Как считает эксперт Ян Хайцеэр, уже через несколько месяцев цены на китайские машины смогут снизиться на 5–10%.

Обложка ©

Unsplash

Кузьма Спирин
  • Новости
  • Великобритания
  • Китай
  • Общество
  • Авто

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров