Лондон заподозрил Китай в шпионаже за британцами через электромобили

Власти Великобритании опасаются, что произведённые в Китае электрические автомобили могут быть использованы для слежки за британскими гражданами. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванный источник в правительстве.

"Если они произведены в такой стране, как Китай, насколько вы можете быть уверены, что это не будет автомобиль для сбора секретных сведений и данных? Если <...> есть электрические автомобили, произведённые странами, которые уже используют технологию для слежки, почему им не делать бы то же самое здесь?"— заявил собеседник издания.

Также в газете были приведены слова главы неправительственного Комитета по изменению климата Криса Старка. Чиновник заявил, что в настоящее время первое место по объёму продаж в Великобритании занимают электромобили из Германии. В то же время он подчеркнул, что Китай демонстрирует все возможности, чтобы занять лидирующую позицию.