Пожилая американка разогнала авто до 160 км/ч и буквально влетела в жилой дом

В американском городе Лемей, штат Миссури, 73-летняя женщина за рулём автомобиля влетела в жилой дом на огромной скорости. Как пишет New York Post, она погибла на месте. На опубликованных в Сети кадрах видно, что перед столкновением машина буквально взмыла в воздух.

Момент столкновения автомобиля пожилой женщины с домом в американском штате Миссури. Видео © Twitter / Breaking News

Чудовищный удар полностью разрушил одну из комнат, в которой стояла кроватка с маленьким ребёнком. Он чудом не пострадал. В местной полиции считают, что причиной трагедии стали внезапные проблемы со здоровьем у пожилой женщины.

Всё, что осталось от влетевшей в дом машины. Фото © KSDK 5