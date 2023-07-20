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20 июля, 10:44

Пожилая американка разогнала авто до 160 км/ч и буквально влетела в жилой дом

В США пожилая женщина на скорости в 160 км/ч протаранила жилой дом

<p>Дом, в который на большой скорости врезалась пожилая женщина, в штате Миссури. Обложка © <a href="http://www.ksdk.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KSDK 5</a></p>

Дом, в который на большой скорости врезалась пожилая женщина, в штате Миссури. Обложка © KSDK 5

В американском городе Лемей, штат Миссури, 73-летняя женщина за рулём автомобиля влетела в жилой дом на огромной скорости. Как пишет New York Post, она погибла на месте. На опубликованных в Сети кадрах видно, что перед столкновением машина буквально взмыла в воздух.

Момент столкновения автомобиля пожилой женщины с домом в американском штате Миссури. Видео © Twitter / Breaking News

Чудовищный удар полностью разрушил одну из комнат, в которой стояла кроватка с маленьким ребёнком. Он чудом не пострадал. В местной полиции считают, что причиной трагедии стали внезапные проблемы со здоровьем у пожилой женщины.

Всё, что осталось от влетевшей в дом машины. Фото © KSDK 5

Всё, что осталось от влетевшей в дом машины. Фото © KSDK 5

Лайф писал, что в Вашингтоне неизвестный сбил двух человек недалеко от Белого дома и скрылся с места преступления. Один из пострадавших отказался от госпитализации, а второй получил серьёзные травмы и позже скончался в больнице.

Матвей Константинов
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