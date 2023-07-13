Неизвестный насмерть сбил пешехода у Белого дома и скрылся

Американская полиция ищет водителя, который не подчинился требованиям Секретной службы и насмерть сбил человека недалеко от Белого дома и монумента Вашингтона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Парковой полиции США Джеймса Дингельдейна.

Всё произошло в 13:30 (20:30 по мск) неподалёку от монумента Джорджа Вашингтона, где обычно гуляет много туристов. Сотрудники Секретной службы попытались остановить автомобиль, который следовал южнее Белого дома, но водитель на требования не реагировал. Он скрылся от погони, при этом сбив двух пешеходов.

Один из пострадавших получил незначительные травмы и отказался от госпитализации. Другой участник ДТП, 75-летний мужчина, с серьёзными ранениями был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

"Парковая полиция США и коллеги из числа правоохранительных органов пытаются задержать водителя автомобиля", — заявил Дингельдейн.