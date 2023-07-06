Неизвестный приковал себя к воротам Букингемского дворца в Лондоне

Неизвестный приковал себя наручниками к главным воротам Букингемского дворца в Лондоне. На месте происшествия работают правоохранители, сообщает The Daily Mail.

Мотивы действий мужчины, которому на вид 30–40 лет, остаются неизвестными. По некоторым данным, он угрожает причинить себе вред. Полицейские пытаются поговорить с незнакомцем. Параллельно другие правоохранители освобождают прилегающую территорию от зевак. На место происшествия вызваны бригады скорой помощи.