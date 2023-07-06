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6 июля, 18:50

Неизвестный приковал себя к воротам Букингемского дворца в Лондоне

<p>Неизвестный приковал себя к воротам Букингемского дворца в Лондоне. Обложка © Twitter / Caty Price</p>

Неизвестный приковал себя к воротам Букингемского дворца в Лондоне. Обложка © Twitter / Caty Price

Неизвестный приковал себя наручниками к главным воротам Букингемского дворца в Лондоне. На месте происшествия работают правоохранители, сообщает The Daily Mail.

Мотивы действий мужчины, которому на вид 30–40 лет, остаются неизвестными. По некоторым данным, он угрожает причинить себе вред. Полицейские пытаются поговорить с незнакомцем. Параллельно другие правоохранители освобождают прилегающую территорию от зевак. На место происшествия вызваны бригады скорой помощи.

Ранее сообщалось, что неизвестный в маске Человека-паука атаковал статую у офиса Би-би-си в Лондоне. По данным местных СМИ, это был перформанс против скульптора-педофила Эрика Гилла, который и является создателем памятника.

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Наталья Исакова
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