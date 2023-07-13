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12 июля, 22:29

Письмо с отрубленным человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец

Valeurs Actuelles: В Елисейский дворец пришло письмо с человеческим пальцем

Канцелярия Елисейского дворца получила жуткое письмо, внутри которого находился отрезанный человеческий палец. Об инциденте сообщает французский журнал Valeurs Actuelles.

"Служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо, в котором находился человеческий палец", — пишет журнал.

Страшная посылка пришла во дворец 10 июля. Сотрудники канцелярии изъяли палец и убрали его в холодильник, где работники дворца хранили свою еду. По данным издания, письменного сообщения в посылке не было.

Отправитель на данный момент неизвестен, как и владелец пальца. Его предстоит идентифицировать полиции. В самом Елисейском дворце инцидент комментировать отказались.

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Лайф также рассказывал, что в апреле сотрудники Посольства Франции в Москве опять получили странную посылку с костями. Имя отправителя хорошо знакомо французским дипломатам — Пьетро Нотарианни. Эта пожилая француженка живёт в крымском Судаке и раз в несколько месяцев отправляет соотечественникам-послам в Москву жуткие посылки. Последний раз сотрудники посольства получили от женщины мёртвых мышь и паука, а также птичьи кости в декабре прошлого года.

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Wikipedia / U.S. Department of State

Оксана Попова
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