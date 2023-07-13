Письмо с отрубленным человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец

Страшная посылка пришла во дворец 10 июля. Сотрудники канцелярии изъяли палец и убрали его в холодильник, где работники дворца хранили свою еду. По данным издания, письменного сообщения в посылке не было.

Лайф также рассказывал, что в апреле сотрудники Посольства Франции в Москве опять получили странную посылку с костями. Имя отправителя хорошо знакомо французским дипломатам — Пьетро Нотарианни. Эта пожилая француженка живёт в крымском Судаке и раз в несколько месяцев отправляет соотечественникам-послам в Москву жуткие посылки. Последний раз сотрудники посольства получили от женщины мёртвых мышь и паука, а также птичьи кости в декабре прошлого года.