КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 08:35

В Посольство Франции в Москве вновь пришла посылка с костями

Сотрудники Посольства Франции в Москве опять получили странную посылку с костями. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Работники дипмиссии просканировали коробку и увидели в ней нечто не относящееся к дипломатической деятельности. После этого они вызвали полицейских. Прибывшие стражи порядка на всякий случай вынесли коробку из здания и вскрыли на улице. Внутри были кости птицы или мелкого животного. СК уже проводит проверку.

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Имя отправителя хорошо знакомо французским дипломатам — Пьетро Нотарианни. Ранее Лайф уже рассказывал, что в крымском Судаке живёт пожилая француженка, которая раз в несколько месяцев отправляет соотечественникам-послам в Москву жуткие посылки и подписывается именем итальянского продюсера, который скончался в 2006 году. Последний раз сотрудники посольства получили от женщины мёртвых мышь и паука, а также птичьи кости в декабре прошлого года.

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ТАСС / Геодакян Артём

Иван Косицын
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