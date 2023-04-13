В Посольство Франции в Москве вновь пришла посылка с костями

Работники дипмиссии просканировали коробку и увидели в ней нечто не относящееся к дипломатической деятельности. После этого они вызвали полицейских. Прибывшие стражи порядка на всякий случай вынесли коробку из здания и вскрыли на улице. Внутри были кости птицы или мелкого животного. СК уже проводит проверку.

Имя отправителя хорошо знакомо французским дипломатам — Пьетро Нотарианни. Ранее Лайф уже рассказывал, что в крымском Судаке живёт пожилая француженка, которая раз в несколько месяцев отправляет соотечественникам-послам в Москву жуткие посылки и подписывается именем итальянского продюсера, который скончался в 2006 году. Последний раз сотрудники посольства получили от женщины мёртвых мышь и паука, а также птичьи кости в декабре прошлого года.