Француженка пошла на дерзкий "подкуп" китайских дипломатов в Москве ради "политического убежища"

По данным телеграм-канала, мадам пришла вечером к зданию дипмиссии и перекинула через забор пакет с деньгами. По её собственному признанию, так она хотела "получить политическое убежище". От чего хочет спастись француженка и почему именно в Китае, выясняет полиция. Российская.