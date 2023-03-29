Француженка пошла на дерзкий "подкуп" китайских дипломатов в Москве ради "политического убежища"
Гражданка Франции перекинула через забор Посольства Китая в Москве пакет с юанями
60-летняя гражданка Франции перекинула через забор Посольства Китая в Москве пакет с юанями. Мотивом такого дерзкого "подкупа" оказалось желание женщины получить политическое убежище. Подробности странной истории сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, мадам пришла вечером к зданию дипмиссии и перекинула через забор пакет с деньгами. По её собственному признанию, так она хотела "получить политическое убежище". От чего хочет спастись француженка и почему именно в Китае, выясняет полиция. Российская.
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ТАСС / Сергей Карпухин