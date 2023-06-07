Россиянам рассказали, когда подешевеют авто из Китая на отечественном рынке

На российском авторынке в последнее время фиксируется всё больше машин из Китая, однако водители не спешат выстраиваться за ними в огромные очереди. Как считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, россияне пока опасаются вкладываться в новые и незнакомые бренды, которые, кстати, в скором времени могут подешеветь. Что повлияет на снижение цены и когда это произойдёт, эксперт рассказал в беседе с радио Sputnik.

По мнению эксперта, несмотря на растущую популярность китайских марок, отечественный автомобильный рынок пока заполнен ими не полностью. Если конкуренция между производителями из Китая сыграет роль, цена на такие иномарки может снизиться.

"В самом Китае автомобили стоят ощутимо меньше. У нас стоимость увеличивают транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина, прочие платежи. Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться. При этом корректировка может произойти максимум на 5–10% минимум через полгода-год", — считает автоэксперт.