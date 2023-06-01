Россиянам назвали три причины заправлять автомобиль до полного бака

Автомобиль нужно всегда заправлять до полного бака, и на это есть как минимум три причины. Их в беседе с РИА "ФедералПресс" озвучил заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

По его словам, строго не рекомендуется оставлять автомобиль с количеством топлива на 100 км. Сытник напомнил, что современные авто обладают электронасосами, установленными в баке, которые перегреваются при так называемом топливном голодании. А покупка новых может обойтись в 15–120 тысяч рублей в зависимости от марки авто. Следовательно, как только в баке остаётся половина бензина, нужно отправляться на ближайшую заправку, чтобы пополнить запасы, советует эксперт.