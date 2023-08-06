Не только бессмертие: 5 фантастических навыков, которыми будет обладать человек будущего

Успехи генной инженерии, медицины, биотехнологий и кибернетики приведут в недалёком будущем к кардинальному изменению структуры экономики, политики и самой роли человека в мире. Сейчас в это сложно поверить, но привычная жизнь будет абсолютно непохожа на новую реальность благодаря этим фантастическим навыкам новых "божественных" людей.

1. Обладание бессмертием

В будущем достижения науки и техники могут привести человека к поиску бессмертия, стирая границы между людьми и богами. Борьба со старостью и смертью получит эстафету от извечной битвы с голодом и болезнями. Она будет вестись во имя наивысшей ценности современной культуры — ценности человеческой жизни. Во Всеобщей декларации прав человека не сказано, что люди "имеют право на жизнь до девяноста лет". Там сказано, что каждый человек "имеет право на жизнь", точка. Это право не ограничено никаким сроком.

Мы в состоянии победить смерть, с этим вполне справится парочка лабораторных гиков. Раковые клетки можно уничтожать с помощью химиотерапии или нанороботов. Если сердце слабо бьётся, можно вживить в него кардиостимулятор, а в крайнем случае заменить на новое. Некоторые эксперты убеждены, что человечество одолеет смерть к 2200 году, другие считают — к 2100-му. Геронтолог Курцвейл и ди Грей ещё более оптимистичны. Они уверяют, что к 2050 году каждый обладатель здорового тела и солидного банковского счёта получит отличный шанс дотянуть до бессмертия. Для этого всего-навсего нужно будет каждое десятилетие проходить в клинике курс обновления, который не только излечит болезни, но и регенерирует дрябнущие ткани, омолодит руки, глаза и мозг.

2. Человек научится быть вечно счастливым

В ближайшие столетия человек научится быть счастливым, не затрачивая на это много времени — ему просто перестроят мозг. Фото © Shutterstock

Счастье обладает двумя составляющими — психологической и биохимической. На уровне психики мы его ощущаем, когда ожидания соответствуют реальности. Но рост наших ожиданий всегда опережает улучшение условий жизни. Биология же говорит, что и ожидания, и восприятие счастья определяются биохимией мозга, а никак не социальным положением. Тогда получается, что достигнуть счастья можно только, стимулируя мозг. Сейчас с этой задачей успешно справляются психотропные лекарства, но это только начало.

Специалисты уже проводят эксперименты по изменению биохимических процессов в организме как путём прямого воздействия электродов на определённые участки мозга, так и с помощью генной инженерии. Если Homo Sapiens мог радоваться, довольствуясь мороженым и играми в смартфоне, то человеку будущего этого будет мало. Необходимо будет реконструировать тело и мозги. Над этим как раз и идёт работа. Можно спорить, хорошо это или плохо, но второй великий проект XXI века — добиться всеобщего счастья — потребует, видимо, апгрейда человека разумного до уровня, позволяющего блаженствовать без перерыва.

3. Слияние людей и машин

С развитием искусственного интеллекта и биотехнологий люди могут интегрировать механику в свои тела, стирая границы между органической и синтетической жизнью. Биотехнология и генная инженерия создадут сверхлюдей с расширенными способностями, что ещё больше разделит общество. Киборг-инженерия сделает следующий шаг — соединит органическое тело с неорганическими механизмами, такими как бионические руки, искусственные глаза или миллионы нанороботов, которые будут сновать по нашим сосудам, выявляя проблемы и устраняя неполадки. Возможностям такого киборга позавидует любой классический человек из кожи и костей.

Или, например, чудо-шлем! Он распознаёт электрические импульсы, проходящие через вашу голову. Понадобится включить свет в кухне — наденьте шлем, представьте себе какой-нибудь забитый в программу мысленный сигнал (например, взмах правой руки), и лампочка загорится. Такой гаджет вам продадут в интернет-магазине всего за 400 долларов на "Алиэкспрессе" будущего. Как только технологии позволят реконструировать человеческий мозг, Homo Sapiens исчезнет, история человечества закончится, и начнётся абсолютно новый, недоступный нашему с вами пониманию процесс.

Нас не истребят взбунтовавшиеся машины. Скорее всего, человек будущего будет понемногу себя изменять, сливаясь с роботами и компьютерами всё больше, пока наши потомки не оглянутся и не поймут, что они уже совсем не то существо, которое решало в школе математические задачки, пело в караоке и смеялось над фильмами типа "Американский пирог".

4. Апгрейд человека на этапе пробирки

В ближайшие столетия человек сможет предотвращать врождённые болезни и улучшать гены ещё на этапе пробирки. Фото © Shutterstock

Когда мы научимся исправлять смертоносные гены, зачем нужно будет возиться с пересадкой какой-то чужой ДНК, если можно просто переписать код и превратить опасный ген-мутант в его доброкачественную версию? Потом начнём тем же способом чинить не только угрожающие жизни гены, но и ответственные за менее опасные недуги, такие как аутизм, тупоумие и ожирение. Кто пожелает, чтобы его чадо страдало от этого? Представьте, что ДНК-тест показал, что ваша будущая дочка будет умницей, красавицей, душкой, но не будет вылезать из депрессии. Не захочется ли вам избавить её от многих лет мучений быстрой и безболезненной манипуляцией в пробирке? И раз уж на то пошло, почему бы не подстраховать деточку? Даже крепким орешкам нелегко приходится в жизни. Поэтому будет, конечно, очень нелишне сразу снабдить малышку сверхсильной иммунной системой, незаурядной памятью или особо весёлым нравом.

5. Цифровое воскрешение