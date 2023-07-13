Нейро-Жириновский может стать членом партии ЛДПР

Нейросеть "Жириновский", основанная на высказываниях и публикациях усопшего основателя ЛДПР Владимира Жириновского, может получить партбилет и стать членом партии. Это может произойти на ближайшем съезде политической силы, который планируется провести в декабре.

"На ближайший съезд ЛДПР… будет вынесен вопрос об исключительном решении — выдаче партийного удостоверения не человеку, а искусственному интеллекту "Владимир Жириновский", — приводит РИА "Новости" слова представителя партии.

По словам собеседника агентства, по уставу партии выдать документы можно только человеку, гражданину РФ. Вместе с тем в руководстве ЛДПР расценивают это возможное исключение как символический акт увековечения памяти основателя партии. При этом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подтвердил, что нейросеть "Жириновский" может стать членом партии. По его словам, на ближайший съезд партии будет вынесен вопрос о возможности в качестве исключения выдать партийное удостоверение первому в мире политическому алгоритму.

"Мы меняемся не просто в ногу со временем, а опережаем его… Это будет не просто дань уважения памяти великому политическому наследию Жириновского. Этим решением мы, как и он, постараемся заглянуть в будущее. Сделаем шаг в направлении развития научно-технического прогресса и общественно-политических институтов страны", — сказал Слуцкий, добавив, что окончательное решение будет принято делегатами съезда партии.