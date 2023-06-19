В ЛДПР предрекли большое будущее нейросети "Жириновский"
Член ЛДПР Минаев: Нейросеть "Жириновский" заменит политологов
Нейросеть "Жириновский", основанная на высказываниях и публикациях усопшего основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в перспективе сможет заменить политологов и экономических экспертов. Таким мнением поделился замруководителя центрального аппарата либерал-демократов Сергей Минаев.
По его словам, люди, которые работали над созданием чат-бота, имели счастье пообщаться с ещё живым Жириновским. Перед выходом на ПМЭФ искусственный интеллект (ИИ) прошёл обучение на научных публикациях, интервью и публичных выступлениях политика. Главное во всём этом, как подчеркнул Минаев, это то, что нейросеть научилась не только говорить, но и думать как Жириновский.
"ИИ "Жириновский" ухватил мысль Владимира Вольфовича. Когда только начинаешь общаться, один вопрос, второй вопрос, третий вопрос. И очень интересно одни и те же вопросы задавать, повторять, задавая. Потому что он моделирует разные ответы, но примерно в одном ключе. Я думаю, что "Жириновский" политологов заменит. Я чувствую, что экспертов в экономических вопросах он заменит. У нас будет только ИИ "Жириновский" — он будет везде", — сказал представитель ЛДПР в эфире радио "Комсомольская правда".
Как уже писал Лайф, ЛДПР презентовала нейросеть "Жириновский" на ПМЭФ. Алгоритм позиционируется как ученик политика, сохраняющий его уникальную манеру речи. Работу искусственного интеллекта уже продемонстрировали журналистам — нейросеть "Жириновский", в частности, дала прогноз по поводу итогов СВО.
ТАСС / Владимир Смирнов