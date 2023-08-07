10 фото покупок в аэропортах, от цен на которые глаза залезают на лоб навечно
Когда вы в последний раз были в аэропорту? Цены просто сумасшедшие! Было бы ещё за что платить... Собрали 10 фото, от которых берёт ярость.
"Закупился" продуктами на 43 доллара (3,2 тысячи рублей) в аэропорту Лас-Вегаса", — cpren.
Фото © Reddit / cpren
"Увидел, как все "хвастаются" своими шикарными ужинами в аэропортах, так что вот, делюсь, за что я заплатил 40 баксов (3 тысячи рублей) в аэропорту Дубая", — cannikin13.
Фото © Reddit / cannikin13
"Завтрак на 38 долларов (2,8 тысячи рублей) в аэропорту Хьюстона", — ilfollevolo.
Фото © Reddit / ilfollevolo
"Аэропорт Шарлеруа. Фонтанчиков с питьевой водой нет. Можно купить в бутылках. Либо €2 (159 рублей) за 330 мл, либо €3,9 (300 рублей) за 1 литр. Лишение людей бесплатной воды должно быть вне закона", — hmiamid.
Фото © Reddit / hmiamid
"Сендвич с индейкой" за 13 баксов (970 рублей) в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке", — mildlyinfuriating.
Фото © Reddit / mildlyinfuriating
"Цены в аэропортах — это преступление против народа. M&M's за $11,49 (800 рублей)!" — Saboteurnado.
Фото © Reddit / Saboteurnado
"Мой дорогущий ролл из аэропорта. Это чистое мошенничество", — jkl852.
Фото © Reddit / jkl852
"Какого чёрта рестораны в аэропорту называют это панини, берут с тебя 25 баксов (1900 рублей), а потом приносят это?" — spiyer_89.
Фото © Reddit / spiyer_89
"Гамбургер в аэропорту Ханоя — самое дорогое блюдо всего путешествия", — bartmitbart.
Фото © Reddit / bartmitbart
"Во-первых, ожидание/реальность. Во-вторых, 58 долларов (4,3 тысячи рублей)?!" — brunopieroni.
Фото © Reddit / brunopieroni
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Reddit / brunopieroni