10 фото покупок в аэропортах, от цен на которые глаза залезают на лоб навечно

"Закупился" продуктами на 43 доллара (3,2 тысячи рублей) в аэропорту Лас-Вегаса", — cpren.

Фото © Reddit / cpren

"Увидел, как все "хвастаются" своими шикарными ужинами в аэропортах, так что вот, делюсь, за что я заплатил 40 баксов (3 тысячи рублей) в аэропорту Дубая", — cannikin13.

Фото © Reddit / cannikin13

"Завтрак на 38 долларов (2,8 тысячи рублей) в аэропорту Хьюстона", — ilfollevolo.

Фото © Reddit / ilfollevolo

"Аэропорт Шарлеруа. Фонтанчиков с питьевой водой нет. Можно купить в бутылках. Либо €2 (159 рублей) за 330 мл, либо €3,9 (300 рублей) за 1 литр. Лишение людей бесплатной воды должно быть вне закона", — hmiamid.

Фото © Reddit / hmiamid

"Сендвич с индейкой" за 13 баксов (970 рублей) в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке", — mildlyinfuriating.

Фото © Reddit / mildlyinfuriating

"Цены в аэропортах — это преступление против народа. M&M's за $11,49 (800 рублей)!" — Saboteurnado.

Фото © Reddit / Saboteurnado

"Мой дорогущий ролл из аэропорта. Это чистое мошенничество", — jkl852.

Фото © Reddit / jkl852

"Какого чёрта рестораны в аэропорту называют это панини, берут с тебя 25 баксов (1900 рублей), а потом приносят это?" — spiyer_89.

Фото © Reddit / spiyer_89

"Гамбургер в аэропорту Ханоя — самое дорогое блюдо всего путешествия", — bartmitbart.

Фото © Reddit / bartmitbart

"Во-первых, ожидание/реальность. Во-вторых, 58 долларов (4,3 тысячи рублей)?!" — brunopieroni.