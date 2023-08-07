Парни анонимно рассказали о самых диких "влажных снах", и этот стыд прекрасно описывает наших мужей

Жизнь полна секретов, и одним из них являются сексуальные фантазии. Некоторые из которых могут казаться дикими или по крайней мере неприличными, но они все имеют право на существование! Изучили "Реддит" в поисках самых отвязных снов, которыми мужчины поделились анонимно. И этот стыд нужно узнать, чтобы понимать парней лучше.

"Я был привязан ко дну бассейна, а мои школьные учительницы плавали надо мной голыми, как лягушки. А ещё у них были мужские половые органы, потому что мне было лет семь и я просто не знал, как могут выглядеть женские. Плюс я не чувствовал, что тону, так что, видимо, я мог дышать под водой", — MuphynManIV.

Самые стыдные сны мужчин, которые сплошной кринж. Фото © Shutterstock

"Заселился в 30-этажный отель со стеклянным лифтом, который очень быстро опускается и поднимается. В первую же ночь мне приснился такой сон: я был в лифте на 30-м этаже, когда он вдруг резко начал подать. Мы с женщиной, которая тоже там была, легли на пол, как и говорят на ОБЖ. Но мы почему-то были оба голые... и вот мы уже занимаемся сексом в свободном падении. Так продолжалось несколько минут. Оргазм был просто потрясающим и очень долгим из-за особенностей гравитации… Проснулся я с мокрым нижним бельём и чувством разочарования", — excrimenthitsthefan.

"В старших классах мне приснился сон о том, как я занимался сексом со своей 26-летней учительницей географии посреди баскетбольной площадки во время матча команды девочек из нашей школы против команды из школы через дорогу. Каждый раз, когда кто-то из нас стонал, толпа ликовала. Когда все финишировали, нас унесли с корта, как будто мы только что выиграли региональные соревнования. Но мою учительницу вынесли на сцену, чтобы она произнесла воодушевляющую речь, а меня выбросили в мусорный бак на стоянке", — dan4daniel.

Что снится парням: 7 самых лютых сексуальных снов, от которых очень смешно. Фото © Freepik

"Однажды мне приснилось, что я занимаюсь сексом со своей девушкой: у неё было четыре руки и восемь ног и даже вторая вагина. И самое странное, что во время сна всё это не казалось мне чем-то экстраординарным", — middaysun.

"Как-то раз приснилось, что у меня была такая сильная эрекция, что у меня отвалился член. Весь оставшийся сон я пытался приделать его на место", — Chrisbee012.

"У меня был сон: я, ещё один парень и две девушки устроили групповушку на полу кухни в каком-то ресторане. В процессе мы обливались подливкой и тёрлись о приготовленных цыплят, а потом ели всё это с тел друг друга", — Flawless_Logic800.

Сексуальные фантазии российских мужчин. Фото © Getty Images / skynesher

"В 7-м классе я заболел и остался дома. По какой-то причине приснилось, что меня связала моя учительница английского и занялась со мной сексом. Я проснулся в ужасе, потому что это было неправильно и так грязно. Когда я впервые увидел её в школе, я, по сути, убежал, что точно сбило её с толку. В конце концов я успокоился и всё вернулось в норму, но, чёрт возьми, это был крайне странный момент в моей жизни", — пользователь Reddit.