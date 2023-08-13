10 избалованных питомцев, у которых жизнь даже лучше человеческой, ведь им не нужно работать
Существует множество вариантов, как люди могут порадовать своих домашних животных. Однако эти 10 питомцев живут так хорошо, что даже многие люди не могут похвастаться подобной роскошью!
"Он ОЧЕНЬ избалованный", — ShevaunA.
Фото © Reddit / ShevaunA
"Дожили, я завидую собаке! Вот как я хочу проводить лето", — meatlover100.
Фото © Reddit / meatlover100
"Ты знаешь, что у кота отличная жизнь, когда он сидит в собственной палатке и играет в планшет", — ohsureyoudo.
Фото © Reddit / ohsureyoudo
"Да не балую я её, с уверенностью заявила моя жена", — пользователь Reddit.
"Мама говорит, что мы слишком носимся с нашими котиками. Совершенно не согласен", — janeth0000.
Фото © Reddit / janeth0000
"Никто её не балует! Просто наконец обращаются так, как она того заслуживает", — WildflowersAndWine.
Фото © Reddit / WildflowersAndWine
"Иногда думаю, что я их совсем избалую", — Craigamus1.
Фото © Reddit / Craigamus1
"Кажется, эту собаку избаловали... Самую малость", — MinervaZive.
Фото © Reddit / MinervaZive
"Даже подушку под голову положила, прямо как человек. Моя собака совсем избалованная", — пользователь Reddit.
"Нужно признать, я завидую её волосам", — ConsumerOfAllToes.
Фото © Reddit / ConsumerOfAllToes
Reddit / MinervaZive