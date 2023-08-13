10 избалованных питомцев, у которых жизнь даже лучше человеческой, ведь им не нужно работать

"Он ОЧЕНЬ избалованный", — ShevaunA.

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"Дожили, я завидую собаке! Вот как я хочу проводить лето", — meatlover100.

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"Ты знаешь, что у кота отличная жизнь, когда он сидит в собственной палатке и играет в планшет", — ohsureyoudo.

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"Да не балую я её, с уверенностью заявила моя жена", — пользователь Reddit.

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"Мама говорит, что мы слишком носимся с нашими котиками. Совершенно не согласен", — janeth0000.

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"Никто её не балует! Просто наконец обращаются так, как она того заслуживает", — WildflowersAndWine.

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"Иногда думаю, что я их совсем избалую", — Craigamus1.

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"Кажется, эту собаку избаловали... Самую малость", — MinervaZive.

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"Даже подушку под голову положила, прямо как человек. Моя собака совсем избалованная", — пользователь Reddit.

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"Нужно признать, я завидую её волосам", — ConsumerOfAllToes.