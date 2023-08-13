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13 августа, 14:00

10 избалованных питомцев, у которых жизнь даже лучше человеческой, ведь им не нужно работать

Существует множество вариантов, как люди могут порадовать своих домашних животных. Однако эти 10 питомцев живут так хорошо, что даже многие люди не могут похвастаться подобной роскошью!

"Он ОЧЕНЬ избалованный", — ShevaunA.

Фото © Reddit / ShevaunA

Фото © Reddit / ShevaunA

"Дожили, я завидую собаке! Вот как я хочу проводить лето", — meatlover100.

Фото © Reddit / meatlover100

Фото © Reddit / meatlover100

"Ты знаешь, что у кота отличная жизнь, когда он сидит в собственной палатке и играет в планшет", — ohsureyoudo.

Фото © Reddit / ohsureyoudo

Фото © Reddit / ohsureyoudo

"Да не балую я её, с уверенностью заявила моя жена", пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Мама говорит, что мы слишком носимся с нашими котиками. Совершенно не согласен", — janeth0000.

Фото © Reddit / janeth0000

Фото © Reddit / janeth0000

"Никто её не балует! Просто наконец обращаются так, как она того заслуживает", — WildflowersAndWine.

Фото © Reddit / WildflowersAndWine

Фото © Reddit / WildflowersAndWine

"Иногда думаю, что я их совсем избалую", — Craigamus1.

Фото © Reddit / Craigamus1

Фото © Reddit / Craigamus1

"Кажется, эту собаку избаловали... Самую малость", — MinervaZive.

Фото © Reddit / MinervaZive

Фото © Reddit / MinervaZive

"Даже подушку под голову положила, прямо как человек. Моя собака совсем избалованная", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Нужно признать, я завидую её волосам", — ConsumerOfAllToes.

Фото © Reddit / ConsumerOfAllToes

Фото © Reddit / ConsumerOfAllToes

10 питомцев в классных нарядах, которым пора на Неделю моды в Париж

10 питомцев в классных нарядах, которым пора на Неделю моды в Париж

Обложка ©

Reddit / MinervaZive

Сергей Трофимов
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