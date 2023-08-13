Проблемы с эрекцией после 30 и до 40 лет: 10 причин мужской слабости

Эректильная дисфункция — болезнь, которую принято считать возрастной. Но недавнее исследование компании UK Meds опровергает этот миф. Оказывается, от недуга чаще всего страдают мужчины в возрасте 30–39 лет. Просто они боятся признавать проблему, а самостоятельно отыскать причину не так-то просто. Вот десять самых неочевидных.

1. Побочные эффекты лекарств

Эрекцию могут ухудшить антидепрессанты, антигистаминные препараты и лекарства для понижения артериального давления. Если вы принимаете что-то из этого списка, внимательно перечитайте инструкцию.

2. Апноэ во сне

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Прерывание дыхания во сне может привести к кислородному голоданию и стрессу для всего организма. Естественно, сексуальная функция тоже страдает.

3. Дисбаланс гормонов

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Этот фактор может существенно снизить качество жизни мужчины. Особенно если недостаточно тестостерона. При любых сомнениях лучше проверить уровень основных гормонов.

4. Болезнь Пейрони

Белая бляшка соединительной ткани на УЗИ полового члена. Изображение © Wikimedia Commons / Angelatomato

Это заболевание соединительной ткани, из-за которого в оболочке члена образуются бляшки и он искривляется. Эрекция достигается с трудом и длится недолго.

5. Езда на велосипеде

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Сиденье велосипеда может сдавливать нервы и кровеносные сосуды в промежности. В результате может пострадать и половая функция. Если после велопрогулки вы заметили боль или отёк в паху, подберите сиденье помягче или просто отрегулируйте его.

6. Вредные привычки

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Злоупотребление спиртным, курение и тем более наркотики напрямую ухудшают половую жизнь. И не только её. Так что лучше как можно скорее обратиться к специалистам, если самостоятельно бросить не получается.

7. Хроническая болезнь почек

УЗИ больной почки. Изображение © Wikimedia Commons / Kristoffer Lindskov Hansen, Michael Bachmann Nielsen, Caroline Ewertsen

Когда почки работают неправильно более трёх месяцев, возникают проблемы с сосудами и гормонами. Ни о какой нормальной эрекции уже не может быть и речи. Сперва нужно вылечиться от болезни.

8. Травма члена

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Даже давние повреждения могут дать о себе знать спустя годы. Если нарушена структура пещеристых тел, кровь не наполняет член, то эрекция не происходит. Так что при любой травме нужно как можно скорее обращаться за медицинской помощью.

9. Слабые мышцы тазового дна

Ожирение, проблемы со стулом, поднятие тяжестей и даже хронический кашель могут ослабить мышцы промежности. В результате ухудшаются кровоток и передача нервных импульсов — то, без чего эрекция невозможна. Справиться с недугом помогут специальные упражнения и физиотерапия.

10. Психологические проблемы

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