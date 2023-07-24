Найден правильный признак большого "достоинства" у мужчин, смотреть на стопы теперь не нужно

Учёные из Японии выяснили, что размер ноги никак не связан с длиной полового члена. А вот на что действительно стоит обратить внимание, так это на лицо. Группа экспертов из Медицинского университета префектуры Киото установила прямую зависимость между размером носа и длиной члена. Выяснилось, что у обладателей крупных органов обоняния пенисы в среднем длиннее на 2,3 см.

Как понять, что у него большой: найден рабочий способ определить размер члена. Фото © Unsplash / Brittany Colette

Стоит оговориться, что все измерения проводились на трупах. В исследовании "приняли участие" 126 японцев, родившихся 30–50 лет назад, с давностью наступления смерти не более трёх дней.

Сотрудники института постарались учесть все возможные показатели: от роста и веса до размеров различных частей тела. Но с пенисами пришлось повозиться, ведь обычно их измеряют в эрегированном состоянии. Чтобы имитировать сексуальное возбуждение у трупов, исследователи руками оттягивали их половые органы на максимально возможную длину.

Результаты своих изысканий учёные опубликовали в журнале "Базовая и клиническая андрология". Главный вывод, к которому они пришли: размер пениса предопределён от рождения.

Размер члена определять по стопам неправильно, нужно смотреть на лицо. Фото © Unsplash / Deon Black