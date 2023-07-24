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24 июля, 14:00

Частые боли, ужасный запах и ещё 9 признаков, что пора бежать к гинекологу

Рак шейки матки — большинство девушек старше 25 лет с активной половой жизнью находятся в группе риска. К счастью, всё не так страшно, и достаточно следовать простым рекомендациям врачей, чтобы избежать опасных последствий.

<p>Как понять, что у вас рак: симптомы, которые должна знать каждая женщина. Обложка © Shutterstock</p>

Как понять, что у вас рак: симптомы, которые должна знать каждая женщина. Обложка © Shutterstock

По данным Ассоциации онкологов России, рак шейки матки стабильно занимает пятое место среди всех опухолевых заболеваний у женщин. И показатели смертности от этого недуга неуклонно растут. Его редко выявляют на ранних стадиях, поэтому для начала стоит обратить внимание на неприятный запах от интимной зоны.

Если вагинальные выделения начинают выглядеть и пахнуть иначе — это повод для дополнительных проверок. Другие симптомы, которые также должны вызвать подозрение:

  • боль и дискомфорт во время секса;
  • вагинальное кровотечение после секса, между менструациями или после менопаузы;
  • боль в нижней части спины или таза;
  • сильная боль в области почек;
  • запор;
  • диарея;
  • увеличение объёма кала и мочи;
  • недержание;
  • кровь в моче;
  • отёк одной или обеих ног.
Девушкам на заметку: опасные симптомы рака шейки матки. Фото © Freepik / yanalya

Девушкам на заметку: опасные симптомы рака шейки матки. Фото © Freepik / yanalya

Один из самых простых способов обнаружить рак шейки матки — сдать мазок. Анализ поможет выявить аномальные клетки ещё до того, как они станут злокачественными.

Отклонения находят примерно у каждой двадцатой пациентки, но сдают тесты меньше половины женщин. И без того невысокие показатели просели во время ковида, когда клиники не принимали обычных пациентов.

Рак шейки матки: как предотвратить смертельную болезнь. Фото © Freepik

Рак шейки матки: как предотвратить смертельную болезнь. Фото © Freepik

Заболеть можно в любом возрасте, но у женщин младше 25 лет такой рак встречается крайне редко. Всем, кто старше, врачи советуют регулярно проходить профилактические скрининги — независимо от того, насколько активна их половая жизнь.

Чем раньше удастся обнаружить болезнь, тем выше шансы с ней справиться. На первой стадии рака выживаемость равна 99 %, на второй — 60–90 %, на третьей — 30–50 %, на четвёртой — 25 %.

Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, чтобы не стать жертвой опасного недуга

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Семен Хафизов
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