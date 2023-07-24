Частые боли, ужасный запах и ещё 9 признаков, что пора бежать к гинекологу

По данным Ассоциации онкологов России, рак шейки матки стабильно занимает пятое место среди всех опухолевых заболеваний у женщин. И показатели смертности от этого недуга неуклонно растут. Его редко выявляют на ранних стадиях, поэтому для начала стоит обратить внимание на неприятный запах от интимной зоны.

Если вагинальные выделения начинают выглядеть и пахнуть иначе — это повод для дополнительных проверок. Другие симптомы, которые также должны вызвать подозрение:

боль и дискомфорт во время секса;

вагинальное кровотечение после секса, между менструациями или после менопаузы;

боль в нижней части спины или таза;

сильная боль в области почек;

запор;

диарея;

увеличение объёма кала и мочи;

недержание;

кровь в моче;

отёк одной или обеих ног.

Девушкам на заметку: опасные симптомы рака шейки матки. Фото © Freepik / yanalya

Один из самых простых способов обнаружить рак шейки матки — сдать мазок. Анализ поможет выявить аномальные клетки ещё до того, как они станут злокачественными.

Отклонения находят примерно у каждой двадцатой пациентки, но сдают тесты меньше половины женщин. И без того невысокие показатели просели во время ковида, когда клиники не принимали обычных пациентов.

Рак шейки матки: как предотвратить смертельную болезнь. Фото © Freepik

Заболеть можно в любом возрасте, но у женщин младше 25 лет такой рак встречается крайне редко. Всем, кто старше, врачи советуют регулярно проходить профилактические скрининги — независимо от того, насколько активна их половая жизнь.