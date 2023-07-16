Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, чтобы не стать жертвой опасного недуга
Любовные утехи помогают снизить вредный для здоровья стресс — но только тем, кто готов уделить им хоть немного времени. И никакие оправдания не принимаются!
Стресс неспроста называют "тихим убийцей": исследования показывают, что он повышает риск инфаркта и инсульта. И последнее, что нам хочется делать в этом состоянии, — заниматься сексом. Но эксперты утверждают, что нужно поступать ровно наоборот. И не один раз в неделю.
Секс как профилактика заболеваний сердца — сколько раз в неделю? Фото © Unsplash / Maru Lombardo
Во время любовных утех выделяются дофамин, окситоцин и серотонин — их называют "гормонами счастья". Но эти вещества не просто улучшают настроение, а повышают устойчивость организма к стрессу.
Секс необязательно должен быть таким, каким его изображают в кино: красоту и романтику можно вынести за скобки. По-быстрому на диване или на кухне — тоже сойдёт. И не нужно дожидаться ночи. Главное — контакт двух тел
Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом для здоровья. Фото © Unsplash / We-Vibe Toys
Помимо "гормонов счастья", полезно более раскованное отношение к сексу. Особенно для пар, которые пытаются зачать. По словам Сейнсбури, они часто испытывают давление "миссии, которую выполняют". Из-за этого половых актов становится даже меньше, чем было раньше.
В их случае нужно не зацикливаться на периодах овуляции, а просто заниматься любовью как можно чаще
Как секс помогает быть более здоровым и дольше жить. Фото © Unsplash / freestocks
Вывод: секс должен стать полезной и приятной рутиной, которой нельзя жертвовать ни при каких обстоятельствах. Минимум три раза в неделю. Причём здоровое сердце — это лишь одна из причин. Есть данные, что занятия любовью помогают справиться с заложенностью носа и даже отсрочить наступление менопаузы.
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