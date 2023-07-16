Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, чтобы не стать жертвой опасного недуга

Стресс неспроста называют "тихим убийцей": исследования показывают, что он повышает риск инфаркта и инсульта. И последнее, что нам хочется делать в этом состоянии, — заниматься сексом. Но эксперты утверждают, что нужно поступать ровно наоборот. И не один раз в неделю.

Секс как профилактика заболеваний сердца — сколько раз в неделю? Фото © Unsplash / Maru Lombardo

Во время любовных утех выделяются дофамин, окситоцин и серотонин — их называют "гормонами счастья". Но эти вещества не просто улучшают настроение, а повышают устойчивость организма к стрессу.

Секс необязательно должен быть таким, каким его изображают в кино: красоту и романтику можно вынести за скобки. По-быстрому на диване или на кухне — тоже сойдёт. И не нужно дожидаться ночи. Главное — контакт двух тел Трейси Сейнсбури Секс-консультант

Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом для здоровья. Фото © Unsplash / We-Vibe Toys

Помимо "гормонов счастья", полезно более раскованное отношение к сексу. Особенно для пар, которые пытаются зачать. По словам Сейнсбури, они часто испытывают давление "миссии, которую выполняют". Из-за этого половых актов становится даже меньше, чем было раньше.

В их случае нужно не зацикливаться на периодах овуляции, а просто заниматься любовью как можно чаще Трейси Сейнсбури Секс-консультант

Как секс помогает быть более здоровым и дольше жить. Фото © Unsplash / freestocks