10 фотопровалов дизайнеров: Хотели сделать красиво, а получилась ни для чего непригодная ерунда
Дизайнеры — люди творческие! Иногда в попытке создать нечто красивое они вытворяют такую дичь, что за голову хватаешься. Собрали 10 как раз таких примеров — красиво, но в жизни неприменимо.
"Интересно, через сколько дней вся эта конструкция начнёт смердить?" — Things designed by people who don't have to clean them.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them
"Стол с газоном... Зачем!?" — Clare Kelly.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them
"Облака" с подсветкой на потолок... страшно представить, какой это пылесборник", — Justin Falcon.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them
"Огромный булыжник в душевой кабине... Зачем?" — Marie Latteur.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them
"Ванная комната, отделанная камнем. А теперь представьте, как вы поскользнулись, когда принимали тут душ... Буквально опасно для жизни", — Ruth Zschoche.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them
"Что ж" — Frits Mali - Vos.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them
"А теперь представьте, как такой душ отмывать от мыльного налёта или плесени, которая тут точно рано или поздно появится?" — Sara Mayfield.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them
"Они называют это диваном", — Peter Park.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them
"Пол в ванной из камней... Кто это вообще придумал?" — Maria Gammelgaard Brøgger.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them
"Компьютерная мышь моего менеджера. Меня сейчас вырвет", — Casey Case.
Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them
Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them