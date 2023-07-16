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16 июля, 10:00

10 фотопровалов дизайнеров: Хотели сделать красиво, а получилась ни для чего непригодная ерунда

Дизайнеры — люди творческие! Иногда в попытке создать нечто красивое они вытворяют такую дичь, что за голову хватаешься. Собрали 10 как раз таких примеров — красиво, но в жизни неприменимо.

"Интересно, через сколько дней вся эта конструкция начнёт смердить?" Things designed by people who don't have to clean them.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

"Стол с газоном... Зачем!?" Clare Kelly.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

"Облака" с подсветкой на потолок... страшно представить, какой это пылесборник", — Justin Falcon.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

"Огромный булыжник в душевой кабине... Зачем?" Marie Latteur.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

"Ванная комната, отделанная камнем. А теперь представьте, как вы поскользнулись, когда принимали тут душ... Буквально опасно для жизни", — Ruth Zschoche.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

"Что ж" Frits Mali - Vos.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

"А теперь представьте, как такой душ отмывать от мыльного налёта или плесени, которая тут точно рано или поздно появится?" Sara Mayfield.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

"Они называют это диваном", — Peter Park.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

"Пол в ванной из камней... Кто это вообще придумал?" Maria Gammelgaard Brøgger.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

"Компьютерная мышь моего менеджера. Меня сейчас вырвет", — Casey Case.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

10 фотопровалов нейросетей, глядя на которые понимаешь, что до порабощения мира роботами ещё далеко

10 фотопровалов нейросетей, глядя на которые понимаешь, что до порабощения мира роботами ещё далеко

Обложка ©

Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

Сергей Трофимов
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