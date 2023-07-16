10 фотопровалов дизайнеров: Хотели сделать красиво, а получилась ни для чего непригодная ерунда

"Интересно, через сколько дней вся эта конструкция начнёт смердить?" — Things designed by people who don't have to clean them.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

"Стол с газоном... Зачем!?" — Clare Kelly.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

"Облака" с подсветкой на потолок... страшно представить, какой это пылесборник", — Justin Falcon.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

"Огромный булыжник в душевой кабине... Зачем?" — Marie Latteur.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

"Ванная комната, отделанная камнем. А теперь представьте, как вы поскользнулись, когда принимали тут душ... Буквально опасно для жизни", — Ruth Zschoche.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

"Что ж" — Frits Mali - Vos.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

"А теперь представьте, как такой душ отмывать от мыльного налёта или плесени, которая тут точно рано или поздно появится?" — Sara Mayfield.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

"Они называют это диваном", — Peter Park.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

"Пол в ванной из камней... Кто это вообще придумал?" — Maria Gammelgaard Brøgger.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Things designed by people who don't have to clean them

"Компьютерная мышь моего менеджера. Меня сейчас вырвет", — Casey Case.