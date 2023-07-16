Ubisoft представила футболку с тактильной отдачей для Assassin's Creed Mirage

Испанский производитель OWO презентовал специальную футболку с тактильной отдачей для игры в Assassin's Creed Mirage, релиз которой состоится в октябре 2023 года. Изображение мерча опубликовано на официальном сайте.

Согласно замыслу, футболка "позволит передать ощущения главного героя Басима на его пути к справедливости". Одежда с тактильной отдачей будет совместима со всеми версиями Assassin's Creed Mirage — с ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

"Используя систему OWO, поставляемую с футболкой, вы сможете ощутить точность своих игровых движений в процессе уничтожения целей. Но будьте осторожны! Враги хотят уничтожить Басима. Не подпускайте их слишком близко, иначе вы почувствуете последствия", — говорится в описании.

К футболке прилагаются и некоторые другие принадлежности, например специальное издание самой игры. На данный момент неизвестно, когда специздание появится в продаже.