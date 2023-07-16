Регион

Уведомления отключены

16 июля, 04:28

Ubisoft представила футболку с тактильной отдачей для Assassin's Creed Mirage

<p>Футболка с тактильной отдачей для Assassin&#x27;s Creed Mirage. Обложка © <a href="https://owogame.com/owo-skin-acm/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">owogame.com</a></p>

Футболка с тактильной отдачей для Assassin's Creed Mirage. Обложка © owogame.com

Испанский производитель OWO презентовал специальную футболку с тактильной отдачей для игры в Assassin's Creed Mirage, релиз которой состоится в октябре 2023 года. Изображение мерча опубликовано на официальном сайте.

Согласно замыслу, футболка "позволит передать ощущения главного героя Басима на его пути к справедливости". Одежда с тактильной отдачей будет совместима со всеми версиями Assassin's Creed Mirage — с ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Ubisoft анонсировала ещё три игры во вселенной Assassin's Creed

Ubisoft анонсировала ещё три игры во вселенной Assassin's Creed

"Используя систему OWO, поставляемую с футболкой, вы сможете ощутить точность своих игровых движений в процессе уничтожения целей. Но будьте осторожны! Враги хотят уничтожить Басима. Не подпускайте их слишком близко, иначе вы почувствуете последствия", говорится в описании.

К футболке прилагаются и некоторые другие принадлежности, например специальное издание самой игры. На данный момент неизвестно, когда специздание появится в продаже.

Ранее был опубликован трейлер постапокалиптического шутера Pioner российской студии GFA Games, его релиз анонсирован на 2023 год. Главный герой игры — оперативник, оказавшийся на изолированном острове после техногенной катастрофы. Он должен спасти сослуживцев и выяснить причины трагедии.

Юлия Коновалова
  • Новости
  • assassinscreed
  • ubisoft
  • Наука и Технологии
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров