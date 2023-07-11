10 фотопровалов нейросетей, глядя на которые понимаешь, что до порабощения мира роботами ещё далеко
За последние пару лет нейросети научились многому. Все эти синтезированные фотографии, дипфейки — страшно, очень страшно! Но не спешите пугаться раньше времени, собрали примеры работы ИИ, от которых разве что смешно!
"Midjourney нужно поработать над своими зонтами", — Yioppoiy.
Фото © Reddit / Yioppoiy
"Честно говоря, когда искусственный интеллект делает подобную ерунду, мне даже больше нравится. Когда я делала запрос, я не описывала ничего подобного, но, видимо, это счастливая случайность", — Malu Olivia Reyes.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Malu Olivia Reyes
"Ну, примерно так я себе йогу и представляю", — Kevin Spano Lépinay.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Kevin Spano Lépinay
"Гонки такс", — Tony Henry.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Tony Henry
"Я просто хотел сгенерировать изображение рыбака, который ловит лосося с помощью ИИ, и вот что у меня получилось", — BlueTwist3r.
Фото © Reddit / BlueTwist3r
"У искусственного интеллекта есть некоторые проблемы с роликовыми коньками", — shweddyballs.
Фото © Reddit / shweddyballs
"Мужчина объясняет девушке, как есть бургер, хотя она и так прекрасно знает", — zomx.
Фото © Reddit / zomx
"Со стойкой на руках тоже есть некоторые проблемы", — Shane Carman.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Shane Carman
"Да, ИИ, кемпинг так и выглядит!" — Troy Stith.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Troy Stith
"Иногда и вот что получается", — Daniel Fox.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Daniel Fox
Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Shane Carman , Malu Olivia Reyes