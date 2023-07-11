10 фотопровалов нейросетей, глядя на которые понимаешь, что до порабощения мира роботами ещё далеко

"Midjourney нужно поработать над своими зонтами", — Yioppoiy.

Фото © Reddit / Yioppoiy

"Честно говоря, когда искусственный интеллект делает подобную ерунду, мне даже больше нравится. Когда я делала запрос, я не описывала ничего подобного, но, видимо, это счастливая случайность", — Malu Olivia Reyes.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Malu Olivia Reyes

"Ну, примерно так я себе йогу и представляю", — Kevin Spano Lépinay.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Kevin Spano Lépinay

"Гонки такс", — Tony Henry.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Tony Henry

"Я просто хотел сгенерировать изображение рыбака, который ловит лосося с помощью ИИ, и вот что у меня получилось", — BlueTwist3r.

Фото © Reddit / BlueTwist3r

"У искусственного интеллекта есть некоторые проблемы с роликовыми коньками", — shweddyballs.

Фото © Reddit / shweddyballs

"Мужчина объясняет девушке, как есть бургер, хотя она и так прекрасно знает", — zomx.

Фото © Reddit / zomx

"Со стойкой на руках тоже есть некоторые проблемы", — Shane Carman.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Shane Carman

"Да, ИИ, кемпинг так и выглядит!" — Troy Stith.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Troy Stith

"Иногда и вот что получается", — Daniel Fox.