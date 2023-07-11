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11 июля, 05:00

10 фотопровалов нейросетей, глядя на которые понимаешь, что до порабощения мира роботами ещё далеко

За последние пару лет нейросети научились многому. Все эти синтезированные фотографии, дипфейки — страшно, очень страшно! Но не спешите пугаться раньше времени, собрали примеры работы ИИ, от которых разве что смешно!

"Midjourney нужно поработать над своими зонтами", — Yioppoiy.

Фото © Reddit / Yioppoiy

Фото © Reddit / Yioppoiy

"Честно говоря, когда искусственный интеллект делает подобную ерунду, мне даже больше нравится. Когда я делала запрос, я не описывала ничего подобного, но, видимо, это счастливая случайность", — Malu Olivia Reyes.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Malu Olivia Reyes

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Malu Olivia Reyes

"Ну, примерно так я себе йогу и представляю", — Kevin Spano Lépinay.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Kevin Spano Lépinay

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Kevin Spano Lépinay

"Гонки такс", — Tony Henry.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Tony Henry

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Tony Henry

"Я просто хотел сгенерировать изображение рыбака, который ловит лосося с помощью ИИ, и вот что у меня получилось", — BlueTwist3r.

Фото © Reddit / BlueTwist3r

Фото © Reddit / BlueTwist3r

"У искусственного интеллекта есть некоторые проблемы с роликовыми коньками", — shweddyballs.

Фото © Reddit / shweddyballs

Фото © Reddit / shweddyballs

"Мужчина объясняет девушке, как есть бургер, хотя она и так прекрасно знает", — zomx.

Фото © Reddit / zomx

Фото © Reddit / zomx

"Со стойкой на руках тоже есть некоторые проблемы", — Shane Carman.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Shane Carman

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Shane Carman

"Да, ИИ, кемпинг так и выглядит!" Troy Stith.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Troy Stith

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Troy Stith

"Иногда и вот что получается", — Daniel Fox.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Daniel Fox

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Daniel Fox

Нейросеть показала, как бы выглядели персонажи "Бременских музыкантов" в реальной жизни

Нейросеть показала, как бы выглядели персонажи "Бременских музыкантов" в реальной жизни

Обложка ©

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Shane Carman , Malu Olivia Reyes

Сергей Трофимов
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