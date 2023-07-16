Клон "Твиттера" работает уже целую неделю, и пользователи оригинальной соцсети не перестают шутить

Когда новая социальная сеть заработала, "Твиттеру" прогнозировали скорую смерть. Но, судя по реакции старожилов, в запрещённый в России Threads они ни ногой — какой-то кринж. Собрали десять твитов, которые на 100% описывают отношения пользователей оригинальной соцсети к аналогу от "Мета"*.

"Я умираю! "Тредс"*", — это буквально сайт одноклассники точка ру", — luxuryb***s.

Фото © Twitter / luxuryb***s

"Народ в "Тредс"* усиленно делает вид, что все эти годы "Твиттера" не существовало", — Marribor_forest.

Фото © Twitter / Marribor_forest

"Типичный пост в "Тредс"*", — lacrimadelduce.

Фото © Twitter / lacrimadelduce

"Ещё одно доказательство, что "Тредс"* — мёртвая соцсеть", — Yoghikitt.

Фото © Twitter / Yoghikitt

"Как твиттерские смотрят в "Тредс"* на инстаграмных", — AAVELENET.

Кадр © "Сумерки. Сага. Новолуние". Режиссёр — Крис Вайц, сценарист — Мелисса Розенберг, Стефани Майер / Kinopoisk.ru. Фото © Twitter / AAVELENET

"У русскоязычного сегмента "Тредс"* вайбы "Одноклассников" и VK 10-х годов", — asmoidei.

Фото © Twitter / asmoidei

"Люди, зашедшие из "Инсты" в "Тредс"*, ✨удивительны✨", — Orange___garden.

Фото © Twitter / Orange___garden

"Твиттер" в обычные дни и когда надо заср*ть "Тредс"*", — fedya_goblin.

Фото © Twitter / fedya_goblin

Фото © Twitter / katerina__10

Фото © Twitter / A_Kapustin