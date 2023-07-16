Клон "Твиттера" работает уже целую неделю, и пользователи оригинальной соцсети не перестают шутить
Оказалось, пользователи русскоязычного "Твиттера" не оценили нововведение запрещённой в России компании "Мета". Обвиняют новую соцсеть в скучных людях, ужасном чувстве юмора и... Лучше разберём на примерах.
Когда новая социальная сеть заработала, "Твиттеру" прогнозировали скорую смерть. Но, судя по реакции старожилов, в запрещённый в России Threads они ни ногой — какой-то кринж. Собрали десять твитов, которые на 100% описывают отношения пользователей оригинальной соцсети к аналогу от "Мета"*.
"Я умираю! "Тредс"*", — это буквально сайт одноклассники точка ру", — luxuryb***s.
Фото © Twitter / luxuryb***s
"Народ в "Тредс"* усиленно делает вид, что все эти годы "Твиттера" не существовало", — Marribor_forest.
Фото © Twitter / Marribor_forest
"Типичный пост в "Тредс"*", — lacrimadelduce.
Фото © Twitter / lacrimadelduce
"Ещё одно доказательство, что "Тредс"* — мёртвая соцсеть", — Yoghikitt.
Фото © Twitter / Yoghikitt
"Как твиттерские смотрят в "Тредс"* на инстаграмных", — AAVELENET.
Кадр © "Сумерки. Сага. Новолуние". Режиссёр — Крис Вайц, сценарист — Мелисса Розенберг, Стефани Майер / Kinopoisk.ru. Фото © Twitter / AAVELENET
"У русскоязычного сегмента "Тредс"* вайбы "Одноклассников" и VK 10-х годов", — asmoidei.
Фото © Twitter / asmoidei
"Люди, зашедшие из "Инсты" в "Тредс"*, ✨удивительны✨", — Orange___garden.
Фото © Twitter / Orange___garden
"Твиттер" в обычные дни и когда надо заср*ть "Тредс"*", — fedya_goblin.
Фото © Twitter / fedya_goblin
"Большая разница", — katerina__10.
Фото © Twitter / katerina__10
"Тредс"*😍", — A_Kapustin.
Фото © Twitter / A_Kapustin
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
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